Gelukkig... eindelijk een meerderheid voor de wintertijd!

Het zag er een paar weken geleden ongunstig uit voor ons, mensen. Met de Duitsers meelopen en voor permanente zomertijd kiezen klonk allemaal heel solide en zon en cocktails en lange zwoele avonden en zo, maar het kwam er gewoon op neer dat we onze interne biologische klok compleet wilden ontregelen. En dat wist ik dus ook niet, tot de bewuste uitzending van Arjen Lubach, waarin hij het even haarfijn uitlegde. Dit supersaaie onderwerp verdiende echt even onze aandacht en met succes. Uit een recente peiling van Motivaction blijkt dat er nu een meerderheid voor de wintertijd gaat. En dat is fijn.

Ik kreeg er altijd een beetje rollende ogen van, van dat gemiep over zomer- of wintertijd. Make up your mind, dacht ik dan, met, toegegeven, een voorkeur voor de zomertijd. En die voorkeur zat ’m vooral in het woordje ‛zomer’.

Dus niet in de inhoud, maar gewoon in het gevoel dat ik bij ‛zomer’ krijg. Als ik een beetje mijn verstand had gebruikt, had ik ook wel kunnen bedenken dat je met zomertijd dus geen 25 graden in december krijgt. Maar het onderwerp boeide me net te weinig om er lang over na te denken.

ONGEZOND

Er wordt ooit natuurlijk een knoop doorgehakt, want de Europese Commissie wil af van het verzetten van de klok. Daardoor zullen we een hoop lollige opmerkingen op Twitter moeten missen.

En ook komt er dan een eind aan de nachtelijke foto's van klaarwakkere peuters, die tal van ouders delen. (Hoezo, een uurtje langer slapen!) Who cares - zomertijd of wintertijd, doe maar iets, zou je denken.

Nou; je biologische klok cares en die klok staat dus standaard ingesteld op wintertijd. We moeten hier niet te lichtzinnig over denken. Een ontregelde biologische klok is namelijk hartstikke ongezond.

Je gaat er slechter door slapen, om maar eens iets te noemen, wat kan leiden tot depressies, concentratiestoornissen en een verslechterd immuunsysteem. Daar zit niemand op te wachten.

TIJDZONE

Ook in de politiek schoot de kennis over dit onderwerp nog te kort. Zo koos Forum voor Democratie voor zomertijd, omdat ze – and I quote – “vrolijke mensen zijn”. Tja, hoe simpel wil je het hebben? En VVD’er Klaas Dijkhof vindt dat we lekker mee moeten lopen met Duitsland, want “je moet niet iets anders doen dan je buren”.

Maar dat moeten we dus wel! Althans, anders dan Duitsland. Geografisch gezien liggen we namelijk dichter bij de Engelse tijdzone, dan bij die van Duitsland. En door het aannemen van de zomertijd, zouden we meelopen met de tijdzone in St. Petersburg. Dat ligt nogal een eindje verderop!

WINTERTIJD

Het verhaal werd enkele weken geleden door Arjen Lubach in vijftien minuten perfect samengevat en dat sloeg aan. Uit een laatste onderzoek blijkt dat we het eindelijk snappen. Met dank aan Arjen Lubach; zijn heldere samenvattingen doen het volk wel vaker goed.

En nu maar hopen dat ze alles snel in gang zetten, dan zijn we tenminste van dat oeverloze gezemel over dit onderwerp af. #teamwintertijd

