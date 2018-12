Gescheiden Daphne: Wat zou ik graag eens samen aan de kersttafel zitten

Voor sommigen zijn de feestdagen een drukke en vooral ook stressvolle tijd. Doe een nieuwe partner en wat stiefkinderen in de blender, wat exen erbij en je hebt een recept dat makkelijk kan mislukken (of zelfs ontploffen). Net als het bereiden van een kerstsoufflé, vergt de planning van een kerstdis met alle ‘stieffies’ aan tafel eindeloos geduld.

INGREDIËNT 1: LIEFDE

Als je na je scheiding opnieuw verliefd wordt, ben je er natuurlijk geen minuut mee bezig: de kerstplanning. En dat is maar goed ook, het zou de prille romantiek maar om zeep helpen. Je hebt zoveel andere dingen aan je hoofd.

Hoe gaan de kinderen reageren op je nieuwe man? Kan hij goed met ze overweg? Kunnen ze het met hem vinden? En hoe ga je je aandacht verdelen tussen je nieuwe liefde en je kinderen?

Maar de liefde floreert en je hebt durven uitspreken dat het hartstikke menens is. Je merkt dat je een band krijgt met zijn kinderen, hij vindt die van jou ook steeds meer de moeite waard. Als vanzelf wordt het winter. En dan rijst opeens de vraag: wat doen we met de feestdagen?

Het eerste jaar is het nog wat pril en vier je het waarschijnlijk – zo vlak na de scheiding – met je eigen kinderen. Maar de jaren daarna is het niet meer te houden. Jullie willen gezellig met z’n allen rond de tafel, hebben jullie in een verliefde en stoutmoedige bui besloten.

INGREDIËNT 2: GOEDE AFSPRAKEN

Familietherapeuten draaien overuren rond de kerstdagen. Ik begrijp wel waarom. Ik probeer nu al een paar jaar de agenda sluitend te krijgen met een samengestelde familie en ik kan je vertellen dat het een logistiek drama is.

Er zijn heel wat hordes te nemen. In de eerste plaats het ouderschapsplan. Inzake de kerstdagen staat nauwkeurig opgetekend wanneer mijn twee kinderen (11 en 16) bij mij zijn en wanneer ze bij hun vader zijn.

De kerstdagen zijn eerlijk verdeeld bij de scheiding. Is het een even jaar, dan zijn ze de Eerste Kerstdag bij mij en bij een oneven jaar dus andersom. Duidelijker kan het niet.

Maar het kan wel net roet in het eten gooien als in het plan van je nieuwe man de afspraken toevallig net andersom zijn opgesteld. Dat schiet niet op!

Het moet maar net allemaal uitkomen. Dat jij kunt afspreken met jóuw kinderen op de dag dat hij zíjn kinderen heeft. Gelukkig zijn de kinderen van mijn vriend ouder en hebben we inmiddels al niet meer te maken met een ouderschapsplan van zijn kant. Toch gaat het desondanks dit jaar helaas niet lukken om iedereen samen aan de kerstdis te krijgen.

INGREDIËNT 3: GEEN DRUK

Met mijn ouderschapsplan in de hand kijken mijn vriend en ik elk jaar naar het schema van zijn kinderen. De grap is dat zijn dochters (inmiddels twintigers) vaak tot op het laatste moment ook nog niet weten wanneer ze kerst met vader of moeder vieren, of met hun schoonouders.

Dat houdt de spanning er dus lekker in. En je wil ook weer niet te veel druk uitoefenen: “We willen het nu weten!” Meestal ontstaat er vanzelf wel een leuk plannetje in de loop van oktober. Dus bel ik tijdig mijn moeder. Wel zo leuk om samen kerst te vieren als de kinderen bij mij zijn.

Omdat ook mijn ouders (en schoonouders!) gescheiden zijn, maken we al jaren dankbaar gebruik van de uitwijk naar kerstavond en een Derde- of zelfs Vierde Kerstdag. Om alle loketten te bedienen gaan we op kerstavond naar míjn vader en op Derde Kerstdag bijvoorbeeld naar zíjn vader.

Ook hebben we de voordelen van een kerstlunch ontdekt. Zo hebben mijn vriend en ik vorig jaar een kerstlunch gegeven voor zijn moeder en twee dochters plus aanhang. Zodat de meiden in de avond vrij waren om door te reizen naar schoonfamilie en wij samen een romantische kerstavond hadden. Ook weleens lekker.

INGREDIËNT 4: NIEUWE TRADITIE?

Het lijkt me echt heel erg gezellig om eens met z’n allen een vorkje in de fondue te gooien (zijn traditie), of een pannetje op de gourmetplaat (mijn traditie), maar het is dus dit jaar weer niet gelukt.

Op Eerste Kerstdag zitten we met mijn schoonmoeder en zijn dochters plus schoonzoon aan tafel, terwijl mijn kinderen bij hun vader zijn. En Tweede Kerstdag brengen we met mijn kroost en moeder door.

Maar de droom van een lange tafel met alle kinderen op een rij laat ik zeker niet varen. Misschien moeten we het gewoon verplaatsen naar Thanksgiving, het familiefeest dat Amerikanen vieren op 22 november.

Geen last van conflicterende ouderschapsplannen en touwtrekkende (schoon)ouders. En ik heb altijd al zo’n dampende kalkoen uit de oven willen toveren, compleet met vulling. Dus, wie weet hebben we straks een nieuwe familietraditie…

