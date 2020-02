Weekhoroscoop week 9

Ram

Liefde: Je geliefde is een grote steun voor je met betrekking tot werk gerelateerde zaken. Hij of zij komt met ideeën op de proppen waar je zelf niet aan had gedacht.

Financiën: Er lijkt momenteel weinig sprake van nieuwe ontwikkelingen op financieel gebied, maar schijn bedriegt. Er zit een enorme verandering aan te komen die zeer waarschijnlijk in jouw voordeel zal uitpakken.

Werk: Multi-tasken gaat je deze week fantastisch af. Je hebt veel inspiratie, maar ook veel energie; een prima combinatie om (veel) bergen te verzetten!

Persoonlijk: Enige verstrooidheid is je nu niet vreemd. Maak lijstjes zodat je alles netjes en overzichtelijk kunt afvinken.

Stier

Liefde: Je spontaniteit maakt je extra aantrekkelijk. De leuke ideeën die zomaar in je op komen voer je het liefst ook direct uit en wel samen met je geliefde.

Financiën: Dit is een prima week om jezelf nieuwe doelen te stellen op financieel gebied. Maak een stappenplan en stel een automatische spaaropdracht in; komt helemaal goed!

Werk: Hoewel je graag een praatje maakt met je collega’s werk je nu het liefst even alleen. Je gaat sneller en behaalt betere resultaten in je eentje.

Persoonlijk: Een ongelukje ligt in een klein hoekje. Vooral wanneer je druk heen en weer drentelt heb je niet altijd in de gaten waar je loopt.

Tweelingen

Liefde: Je bent sneller vermoeid waardoor enige activiteit met je partner er even bij in schiet. Dit geldt voor zowel uitstapjes buitenshuis als voor al te creatieve bezigheden in de slaapkamer.

Financiën: Hoewel je veel uitgaven hebt, komt een en ander over een poosje vanzelf weer naar je toe. Wees deze week niet bang om ergens in te investeren waar je in gelooft.

Werk: Iemand probeert een bijdehante opmerking tegen je te maken maar komt direct van een koude kermis thuis; je bent net iets scherper dan hij of zij had verwacht.

Persoonlijk: Onrustige dromen kunnen ervoor zorgen dat je minder uitgerust wakker wordt. Probeer voor het slapen gaan zoveel mogelijk prikkels te vermijden en niet al te veel na te denken over allerlei dingen die je nog wilt gaan doen.

Kreeft

Liefde: Je hebt deze week weinig geduld met je geliefde. Zodra hij of zij je even niet begrijpt raak je geïrriteerd. En dat terwijl je partner juist engelengeduld met jou heeft. Gelukkig kan je lief erom lachen.

Financiën: Je financiën zijn inmiddels netjes op de rit waardoor deze nu niet bijster veel aandacht nodig hebben. Het enige waar je voor hoeft te zorgen is dat deze balans intact blijft.

Werk: Op zich ben je niet ontevreden over de huidige situatie. Desondanks heb je wel nog wat wensen op je to-do lijstje staan. Wat ga je daarmee doen, Kreeft?

Persoonlijk: Let op wat je eet én wat je níet eet. Je voelt je energieker wanneer je meer ijzerrijke producten tot je neemt in combinatie met voeding die rijk is aan vitamine C.

Leeuw

Liefde: Een verandering die onlangs binnen de relatie heeft plaatsgevonden, pakt positief uit. Leuke, nieuwe ontwikkelingen zijn op handen.

Financiën: Ook al denk je nu dat bepaalde dingen niet haalbaar zijn; waar een wil is, is een weg. Wanneer je de eerste stap zet, komen er vanzelf nieuwe dingen op je pad waar je nu misschien nog niet aan hebt gedacht.

Werk: Je denkt steeds vaker na over de toekomst en het word je ook steeds meer duidelijk wat je nog allemaal wilt gaan doen op carrièregebied.

Persoonlijk: Wees voorzichtig met wondjes. Houd deze goed schoon indien je infecties of ontstekingen wilt voorkomen, hier ben je nu extra gevoelig voor. Ook heb je nu meer kans op allergische reacties in de vorm van huiduitslag of verkoudheid.

Maagd

Liefde: Een bepaald onderwerp ligt nogal gevoelig binnen de relatie. Het is dan ook beter om dit even te laten rusten. Een gesprek hierover escaleert geheid in een hoog oplopende ruzie.

Financiën: Je doet er verstandig aan om wat extra geld te sparen. Ook al denk je het nu niet direct nodig te hebben, er ligt een fikse uitgave in het verschiet die je met wat extra spaargeld gemakkelijker kunt opvangen.

Werk: Je houdt van je werk, maar hebt momenteel zoveel andere zaken aan je hoofd waardoor je ook echt alleen doet wat er van je verwacht wordt en geen streepje meer dan dat.

Persoonlijk: Goed nieuws maakt een einde aan een stressvolle periode. Probeer je ook direct weer op de toekomst te richten en deze kwestie zo snel mogelijk achter je te laten.

Weegschaal

Liefde: Je vindt het heerlijk om er voor anderen te kunnen zijn. Helaas is je partner niet overal even enthousiast over. Sommige vriendschappen kosten je behoorlijk wat tijd; tijd die je lief graag zelf met je zou doorbrengen.

Financiën: Je inkomsten pakken hoger uit dan normaliter het geval is. Aan de andere kant speelt het chronische gat in je hand deze week ook weer eens op, waardoor je er uiteindelijk weinig aan over zult houden.

Werk: In vliegende vaart ga je de week van start om vervolgens halverwege de week in te moeten boeten aan energie. Je enthousiasme is top, maar probeer het iets meer te doseren.

Persoonlijk: Het plannen van een afspraak is de eerste stap naar het uitkomen van die ene wens die je al een poosje koestert.

Schorpioen

Liefde: Je kunt momenteel wat minder goed met jezelf door één deur waardoor je meer bevestiging zoekt bij je partner. Gelukkig weet hij of zij je ervan te overtuigen dat je nog steeds geweldig bent!

Financiën: Kies voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Goedkoop is niet altijd duurkoop maar deze week zul je toch meer plezier hebben van iets dat weliswaar iets meer geld kost maar daarentegen ook meer duurzaam is.

Werk: Omdat je graag lekker snel wilt doorwerken en op tijd klaar wilt zijn, bestaat de kans dat je er hier en daar de kantjes afloopt of slordigheidsfoutjes maakt. Het kan geen kwaad om alles na afloop nog even te checken en te dubbel checken.

Persoonlijk: Schrik niet wanneer je verzeild raakt in een voor jou onbekende situatie of omgeving; je brengt heter prima vanaf!

Boogschutter

Liefde: Je bent nogal druk waardoor de liefde even op het tweede plan staat. Hoewel je partner het gevoel kan hebben dat jouw gevoelens voor hem of haar aan het verminderen zijn, is het tegendeel waar.

Financiën: Hoewel het je goed gaat op financieel gebied gun je anderen soms meer dan je jezelf. Wanneer heb je jezelf voor het laatst een cadeautje gegeven?

Werk: Je bent alweer klaar voor een nieuwe stap in je carrière. Zelfs als het om weer een kleine stap gaat; vooruitgang is vooruitgang!

Persoonlijk: Je kunt deze week onbedoeld een gevoelige snaar bij iemand raken. Dit hoeft niet per se negatief te zijn en kan zelfs een bijzonder gesprek teweeg brengen. Gebruik je intuïtie en blijf alert op iemands gezichtsuitdrukking en lichaamstaal.

Steenbok

Liefde: Je bent deze week iets minder aanhankelijk en hebt dan ook even geen enkele behoefte aan handje vasthouden of ander gefoezel. En al helemaal niet in het openbaar.

Financiën: Ondanks je goede smaak doe je er nu verstandig aan om wat zuinig om te springen met je budget. Wellicht komt er binnenkort iets nóg mooiers voorbij!

Werk: Sommige dingen lopen niet helemaal lekker waardoor je geneigd bent om er dan ook maar geen energie meer in te steken. Waar deze remedie soms kan werken, is het nu juist aan te raden om vooral door te zetten.

Persoonlijk: Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg. Kies bij alles wat je doet voor de reguliere, conservatieve weg. Origineel willen zijn en het uithalen van malle fratsen werkt nu vooral averechts.

Waterman

Liefde: In de liefde ben je momenteel wat veeleisend. Je geliefde moet niet alleen lief, leuk, aantrekkelijk, slim en grappig zijn, maar ook nog eens kunnen dealen met jouw onvoorspelbare wispelturigheid; ga er maar aan staan!

Financiën: Op financieel gebied gaat het je nog steeds voor de wind. In verhouding zijn er nog steeds meer inkomsten en minder uitgaven te verwachten.

Werk: Waak voor overbelasting, iedereen heeft zijn grenzen, ook jij Waterman! Als je vergeetachtig wordt of ondanks je vermoeidheid toch moeilijk in slaap komt weet je hoe laat het is: tijd voor een beetje gas terug!

Persoonlijk: In je vrije tijd kun je nu zomaar worden overvallen door melancholie met betrekking tot een voorbije vriendschap. Wellicht mis je vooral de periode in plaats van de persoon die erbij betrokken was.

Vissen

Liefde: Je partner is druk bezig met werk gerelateerde en financiële zaken en doet het warempel erg goed. Dit biedt jullie allebei de ruimte om samen meer leuke dingen te ondernemen.

Financiën: Je zit momenteel meer op je geld dan anders en dat is prima. Het hebben van een appeltje voor de dorst heeft nog nooit iemand kwaad gedaan. Gelukkig ontvang je deze week goed nieuws dat jouw huidige spaardrift zal ondersteunen.

Werk: Je zit fijn op je plek en ondervindt deze week veel hulp en betrokkenheid van directe en indirecte collega’s; vooral van degenen van wie je dit het minst had verwacht.

Persoonlijk: Het is niet ongewoon dat een verjaardag in het teken staat van cadeautjes en verrassingen. Dit jaar echter pakt je directe omgeving nog grootser uit!