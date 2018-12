’Een écht compliment met de kerst maakt al zo’n verschil’

Nu is dat verlangen naar harmonie invoelbaar. Maar dat wil nog niet zeggen dat een harmonisch samenzijn vanzelfsprekend is. Nee, daar moet wel de nodige inzet voor getoond worden. Zo zal, in de eerste plaats, iedereen zich van zijn gezelligste kant moeten laten zien.

Geen geknor over alles wat komen gaat, geen geduw en getrek in de rij bij de supermarkt, geen gevloek en getier als de nodige ballen uit de kerstboom vallen en vooral geen flauwe betogen over waarom al die verplichte gezelligheid van jou niet hoeft (‘ik zou nog het liefste weggaan en in het nieuwe jaar pas terugkomen’).

In kleine kring is het de bedoeling dat de man, al was het alleen maar bij wijze van uitzondering, precies de kerstinstructies opvolgt van zijn partner en zijn bereidheid toont om, met een brede glimlach, iedereen van harte te verwelkomen.

Voor deze gelegenheid is de man kerstbutler van dienst en mag de vrouw, omdat het speciale dagen zijn, lekker genieten van de luxe dat hij, zonder mopperen, al haar wensen ten uitvoer brengt (‘ja schat, ik zal nu meteen even de gevallen dennennaalden stofzuigen’).

WEES DANKBAAR

Ook moet het nu eens afgelopen zijn met het gezeur over wie bij de eerste kerstdag en wie bij de tweede kerstdag is uitgenodigd. Wees bewust van de positie die jou wordt toegekend en toon enige dankbaarheid voor het feit dat je überhaupt bent uitgenodigd.

Over dankbaarheid gesproken: de kerkelijke religie mag dan langzaam verdwijnen uit Nederland, dat wil nog niet zeggen dat mensen zich kunnen volvreten alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.

Nee, er mag best enig besef van nederige dankbaarheid zijn voor een rijk gevulde kersttafel, voor de mooie versieringen, voor de mooie kerstmuziek en voor al het moois wat bij jouw dierbaren te ontdekken valt.

In lijn daarmee zal de harmonie behoorlijk toenemen als er nu eens flink met complimenten wordt gestrooid; en dan niet alleen van die kleine complimenten (‘wat zie je er leuk uit’), maar ook wat meer inhoudelijk: ‘ik wil je nu een keer, met heel mijn hart, bedanken voor alles wat onze vriendschap heeft gebracht; zonder jou was ik nooit zo ver gekomen als ik nu ben’).

OPSTOOTJE

Goed beschouwd is er niet zoveel voor nodig om een opstootje te veroorzaken. Dat gebeurt alleen al als iemand het zo nodig vindt om zijn uitgesproken mening te verkondigen. De harmonie bewaren is blijkbaar een stuk moeilijker. Kies nu eens niet voor de weg van de minste weerstand.