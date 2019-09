Online je grote liefde vinden

Het programma voelt erg Dirty Dancing aan. Hebben we niet allemaal gezwijmeld bij de romantische dansscènes en de soepele heupen van Patrick Swayze in deze film? Onder de disco-glitterbal zou je namelijk zomaar je ware liefde kunnen vinden.

Online

Toch is er een hoop veranderd als het aankomt op het vinden van je grote liefde. Door dating apps en sites als Tinder, Happn en Lexa kijkt niemand meer op of om als je vertelt dat je je partner online hebt ontmoet. Uit onderzoek van Michael J. Rosenfeld aan de Stanford University blijkt dan ook dat dit de nummer 1 manier is om tegenwoordig je Mr. Right te vinden. Je loopt je ware liefde namelijk niet meer zomaar tegen het lijf.

Praat mee

Vroeger ging dat heel anders. Toen bestond online daten nog niet. Nieuwe contacten werden gelegd in de disco en tijdens een heftige dans konden de vonken op de dansvloer zomaar overslaan.

Sloeg de vonk bij jou over op de dansvloer? Of heb jij je ware liefde ontmoet tijdens een avondje in de disco? Praat mee!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.