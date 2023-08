In de nieuwste tv-hype B&B vol liefde speelt Maastrichtenaar Joy van Swieten een centrale rol. Wie is deze 26-jarige ondernemer die er nu achterkomt dat elke dag met je gezicht op tv veel reacties oplevert en niet per se de aandacht waar hij op zit te wachten?

Joy van Swieten voor een van zijn bed en breakfasts in Malaga. Ⓒ RTL