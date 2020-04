Durf jij opa en oma weer op te laten passen?

Uit een onderzoek van Eurostat, het Europese Bureau voor de Statistiek, in 2019, werd 60% van de kinderen tot 4 jaar en de helft van de schoolgaande kinderen één of meerdere dagen per week door de grootouders opgevangen. Dat wordt nu dus een stuk lastiger.

Kleine kans

Als opa en oma jonger zijn dan 70 jaar, dan mogen ze hun kleinkinderen bezoeken, mits ze anderhalve meter afstand houden. Zijn ze ouder, dan wordt in verband met het coronavirus het contact met kleine kinderen afgeraden. De kans is volgens het Outbreak Management Team klein dat kinderen hun opa’s en oma’s besmetten, maar toch is het beter dat 70-plussers thuis blijven en hooguit één of twee vaste – volwassen – bezoekers ontvangen.

Wat doe jij? Laat je opa en oma straks weer oppassen, ook als ze ouder dan 70 zijn? En zo nee, hoe regel je het dan met je werk? Praat met ons mee op Facebook!