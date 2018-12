7 gouden regels om kerst te overleven

Alcohol

Kijk uit met alcohol. Je hebt misschien de neiging om alle stress weg te drinken met een paar glazen goede wijn, maar het gevolg kan zijn dat je net iets (te) aangeschoten raakt en dingen gaat doen waarvan je later spijt krijgt. Zo belanden er elke kerst wel mensen op de Eerste Hulp omdat ze laveloos tijdens een dansje met opa in de kerstboom zijn beland. Of er moeten brandwonden worden behandeld omdat er weer iemand in een overenthousiast moment tijdens het koken de vlam in de pan liet slaan. Dus... probeer een (klein) beetje scherp te blijven.

Niet te ingewikkeld

Maak het jezelf niet te lastig. Speel op safe; begeef je kooktechnisch niet op terreinen waar je je nog nooit op hebt begeven. Denk aan een soufflé bijvoorbeeld; daar moet je echt voor gestudeerd hebben en is zeker niet iets om even uit te testen tijdens kerst. Maar ook met je kleding; trek vooral aan waarin je je ook lekker voelt. Ben je geen vrouw voor torenhoge hakken? Waag je er dan ook niet aan. Je gaat er niet gelukkiger van worden als je de hele avond balancerend op stelten van de keuken naar de eettafel moet waggelen.

Discussies

Ga discussies uit de weg; kerst is niet het goede moment om met familie of vrienden te bespreken wat er met het huis van oma moet gebeuren als ze er niet meer is en wie er gaat spreken op haar uitvaart. Daar wil vast je ene neef weer de show gaan stelen, terwijl hij nooit naar oma heeft omgekeken. En je hoeft ook echt niet tijdens het verorberen van de kalkoen aan je zus te vragen waarom ze toch het hele jaar amper iets van zich heeft laten horen. Dat wordt ruzie en dat weet je ook. Niet. Doen.

Politiek

Er zijn onderwerpen waarover je het echt niet moet hebben. Politiek; dat werkt nooit. Je weet dat oom Piet een fervent PVV-aanhanger is en het gaat zeker een rel opleveren als je hem met wat stellingen tegenover je linkse moeder plaatst. Andere hete hangijzers als 'zwarte piet', 'vaccineren' en/of 'vluchtelingenbeleid' kun je ook beter laten. Mensen gaan, met een borrel op, hun mening nóg feller verkondigen, waar helemaal niemand gelukkiger van wordt. Mocht je de discussie een keer willen aangaan, kies daar dan een ander moment voor: er ligt een heel nieuw jaar voor je!

Tijd

Het wordt laat, dat weet je met kerst. De kans is groot dat je ver na middernacht de visite uitzwaait en vervolgens nog de vaatwasser moet inruimen. Weinig slaap doet niemand goed. Probeer het daarom niet té laat te maken. Blijft je visite toch plakken en ben je het zat? Maak dan met subtiele hints duidelijk dat het feest is afgelopen. Gaap een paar keer opzichtig. Begin alvast met opruimen. En begrijpen ze dat niet, zeg het dan gewoon: 'Mensen, het is mooi geweest, we gaan er een punt achter zetten!' Je zult zien dat dit hartstikke goed werkt. Enne…slaap de volgende dag lekker uit. Zo kun je ook tweede kerstdag aan.

Frisse lucht

Menigeen komt met kerst niet buiten. We cocoonen lekker binnen en eten en drinken ons tonnetje rond. Hartstikke leuk natuurlijk, maar het werkt echt heel fijn als je even een wandeling maakt, een frisse neus haalt. Misschien heb je er geen zin in en regent het ook wel buiten. Maar toch, doe het maar. Een half uurtje is meer dan genoeg, je zult zien dat je de kersthysterie weer helderder ziet en beter aankunt.

Doseren

Misschien komt deze regel voor dit jaar te laat, maar dan kun je 'm volgend jaar - met de wetenschap van nu - toepassen. Doseer kerst. Jij kunt er niets aan doen dat je ouders gescheiden zijn en je ene broer je zus niet meer wil zien. Dat houdt dus niet in dat jij je aan een enorm ingewikkeld schema moet houden, om iedereen te pleasen. Je hebt immers ook je schoonouders en je beste vrienden nog. Je hoeft niet ieder jaar met iedereen af te spreken. Waarom zou je niet lekker een kerstdag vrij houden? Gewoon fijn een dag in pyjama op de bank kerstfilms kijken… Goed vooruitzicht hè? Noteer het alvast in je agenda voor 2019!

