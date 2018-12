Dit zijn de 7 leukste kerstfilms online

1. Mariah Carey’s Merriest Christmas

Voor iedereen die haar concert in Ziggo Dome begin deze maand heeft gemist - en voor degenen die maar geen genoeg van haar kunnen krijgen - staat Mariah Carey’s Merriest Christmas klaar. Als zelfs de kersthit-koningin je niet in een 'hohoho-stemming' kan krijgen, dan weten wij het ook niet meer. - 'Mariah Carey's Merriest Christmas' is te zien op Netflix.

2. Marry me at Christmas

Madelines droom komt uit als ze wordt gevraagd een bruiloft te organiseren tijdens kerst. Wat ze van tevoren alleen niet wist, is dat ze als een blok zou vallen voor de knappe broer van de bruid, filmster Johnny Blaze. - 'Marry me at Christmas' is te bekijken op Videoland.

3. The Princess switch

The Princess Switch is eigenlijk gewoon een nieuwere versie van The Parent Trap. Het gaat hier dan wel niet om zusjes, maar het idee is vergelijkbaar. Als een toekomstige prinses die op het punt staat te trouwen haar dubbelganger vindt in een nuchtere banketbakster uit Chicago, besluiten de twee van leven te wisselen. Maar hoeveel je ook op elkaar lijkt, zomaar elkaars leven overnemen, is natuurlijk hartstikke lastig. - 'The Princess Switch' is te zien op Netflix.

4. Christmas Inheritance

Vorig jaar stond ‘ie al op Netflix, maar mocht je hem toen hebben gemist, krijg je dit jaar een tweede kans. Voordat de verwende socialite Ellen het bedrijf van haar vader mag overnemen, moet ze eerst een bezoek brengen aan Snow Falls; het stadje waar haar vader jaren geleden zijn succesvolle onderneming begon.

Ellen ziet het in eerste instantie helemaal niet zitten - want wat moet ze in hemelsnaam in dat gehucht - maar raakt langzaam maar zeker toch gehecht aan de nieuwe wereld waarin ze terechtkomt. - 'Christmas Inheritance' is te bekijken op Netflix.

5. A rose for Christmas

Andy is een gepassioneerd kunstenares. Al generaties lang bouwt haar familie fleurige wagens, waarmee men deelneemt aan rijdende bloemenparades. Wanneer haar vader ziek wordt, krijgt Andy de lastige taak de leiding te nemen en ervoor te zorgen dat er een wagen op tijd afgeleverd wordt aan een klant. Daarnaast wordt zij geconfronteerd met Cliff, een veeleisende zakenman, die werkt voor het bedrijf dat de wagen laat bouwen. - 'A Rose for Christmas' is te bekijken op Pathe Thuis.

6. Back to Christmas

Met kerst voelt Ali zich eenzaam. Tijdens een diner vertelt ze aan Ginny dat ze vorig jaar op oudejaarsavond zou trouwen, maar dat de relatie het helaas niet redde. Ali zegt er alles voor over te hebben om even terug in de tijd te gaan, waarop Ginny eigenaardig vertelt dat je soms een tweede kans krijgt. De volgende dag wordt Ali wakker en is de terugspoelknop gebruikt: het is kerst een jaar eerder. - 'Back to Christmas' is te bekijken op Videoland.

7. Office Christmas Party

Het bedrijf van Carol Vanstone stevent op een faillissement af. Om een potentiële klant binnen te halen én hun baan te redden, organiseren haar medewerkers de meest uitbundige kerstborrel ooit. Iets te uitbundig wellicht, want de borrel verandert in een soort Project X en loopt volledig uit te hand. Maar wat betekent dat voor de toekomst van het bedrijf? - 'Office Christmas Party' is te bekijken op Netflix.

