Marianne (46) viert dit jaar voor het allereerst kerst!

"Ik kom uit een klein gezin met enkel mijn vader, moeder en ik. Het handjevol andere familieleden zag ik heel weinig. Mijn vader bepaalde alles tot in het extreme; het tafelkleed moest op een bepaalde manier op tafel liggen, de stoelen moesten altijd precies op de afdrukken in het kleed staan.

SEKSUEEL MISBRUIKT

Ik had het gevoel dat ik een bepaalde rol moest spelen: de rol die mijn vader voor me had bedacht. Hem gehoorzamen. Altijd. Dus nee, ook kerst was helemaal niet gezellig. Ik heb me heel erg alleen gevoeld thuis, en niet alleen met kerst. Maar kerst triggert dit eenzame en onveilige gevoel nog wel. Thuis was geen veilige basis.

Vanaf mijn 4e tot mijn 10de levensjaar heeft mijn vader mij seksueel misbruikt. Je weet als kind natuurlijk niet wat er precies gebeurt, maar dat er iets helemaal niet klopte voelde ik wel. Ik was op die leeftijd nog helemaal niet met seksualiteit bezig. Ik wist alleen dat het heel veel pijn deed en dat ik doodsbang was.

MOEDER

Het seksueel misbruik deed als kind heel veel met mij, maar omdat ik met de dader leefde duwde ik de emoties weg. Ik kon ook niet praten met mijn moeder; zij gelooft me tot op de dag van vandaag niet. Volgens haar heb ik het allemaal verzonnen.

Lange tijd probeerde ik de emoties van het misbruik te ontkennen, maar rond mijn twintigste ging dat niet meer. Het was tijd om echt onder ogen te zien wat er was gebeurd en het te gaan verwerken.

HERINNERING

Pas sinds een paar jaar voel ik mij echt gelukkig; het is nu slechts een herinnering die me nog heel af en toe lastigvalt. Het is vooral moeilijk te bevatten hoeveel misbruik op zo’n hele jonge leeftijd beschadigt.

De basis die je als kind normaal opbouwt met allerlei basisvaardigheden zoals zelfvertrouwen, eigenwaarden en grenzen aangeven, worden door misbruik niet opgebouwd. Omdat er letterlijk over je grenzen heen is gegaan, weet je gewoon niet meer hoe de wereld werkt. Dat moet je dus op latere leeftijd gaan ontdekken en dat is een lange weg.

CONTACT

Mijn vader is vorig jaar overleden, mijn moeder leeft nog. Ik denk dat zij (on)bewust van het misbruik heeft geweten. Maar tot op de dag van vandaag ontkent ze alles. Voordat mijn vader overleed, had ik mijn ouders al jaren niet gezien.

Na zijn overlijden heb ik geprobeerd om weer contact te hebben met mijn moeder, maar dat bleek voor mij te pijnlijk. Het voelde alsof ze me iedere keer als we contact hadden weer afwees. Wat er vroeger in mijn leven is gebeurd, heeft mij gevormd en is onderdeel van wie ik nu ben. En als je moeder dat belangrijke deel ontkent, doet dat te veel pijn.

PARK

Een familiefeest roept bij mij dus geen warme gevoelens op. Om de kerst door te komen, ga ik vaak een paar dagen naar een huisje in een park waar je veel minder of helemaal niet in de kerstsfeer zit. Ik heb me ook een paar jaar tijdens kerst met mijn hond letterlijk opgesloten in mijn huis.

Dan kookte ik wel iets lekkers, keek ik films en maakte ik strandwandelingen met mijn hond. Alsof het een gewoon weekend was. Vrienden nodigen mij wel uit om kerst te komen vieren, maar dan zit ik middenin een ander gezin en voel ik nog steeds die pijn van nergens bij horen.

VRIEND

Het goede nieuws is dat ik na al die kerstloze jaren het feest dit jaar een kans ga geven. Ik heb nu namelijk een vriend die wel een hele grote en warme familie heeft waarbij ik mij goed thuis voel. Ik merk wel dat ik er onzeker van word, maar hoop een andere kant van kerst te ontdekken. De mooie kant dus, die niet gekoppeld is aan pijn.

Soms moet je nou eenmaal bij de hand worden genomen door iemand die laat zien dat het ook anders kan. Dan moet je natuurlijk wel vertrouwen hebben in die persoon. Tot voorheen had ik dat nooit. Het zou dus zomaar kunnen dat het vanaf deze kerst heel anders zal gaan!"