Mag je als ouder tegen het schooladvies van je kind ingaan?

De dertienjarige dochter van deze vrouw kwam drie jaar geleden op een Arnhemse basisschool. Er werd dyslexie bij haar vastgesteld, maar vanuit de school kreeg zij onvoldoende begeleiding, meent de moeder. Ook bij de eindcito zou er te weinig rekening zijn gehouden met de leerstoornis van het meisje, wat vervolgens haar resultaten negatief beïnvloed zou hebben.

Oordeel

De directeur van de basisschool weigert om het advies te verhogen. Hij is van mening dat de school zichzelf als professionele organisatie niet serieus zou nemen als ze nu plotseling het advies verhogen. Ook vindt hij dat geen baat zou hebben bij wijziging van het besluit, zo is te lezen in het AD. Een hoger schooladvies zou te veel van haar vragen.

De advocaat van de school benadrukt nog dat het advies al eerder opgehoogd is. Het meisje kreeg eerst een vmbo kader-advies, maar de resultaten van haar citotoets leidden tot een vmbo theoretische leerweg-advies.

De rechter moet nog uitspraak doen. In een soortgelijke zaak van twee jaar geleden wees de rechter het verzoek van een vader om een hoger schooladvies voor zijn dochter af.

Meningen

Op Twitter zijn de meningen verdeeld. Sommige Twitteraars steunen de moeder en vinden het terecht dat zij een hoger schooladvies probeert af te dwingen. De moeder van een dyslectisch kind deelt dat haar kind uiteindelijk ook op een hoger schoolniveau is ingestroomd dan was geadviseerd, en met succes.

Anderen vinden dat de moeder de dochter nu al een negatief beeld geeft van het vmbo. Daarnaast zijn ze bang dat de dochter een slecht beeld van zichzelf krijgt als zij de havo toch niet blijkt te halen.

Praat mee

