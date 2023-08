’Halve nacht wakker gelegen? Komt door volle maan’

Invloed van volle maan

„Volle maan wordt van oudsher met behoorlijk wat onrust in verband gebracht. Zo zou het licht van de volle maan de ovulatie stimuleren waardoor er op de vollemaansnachten sprake is van een sterk verhoogde seksuele activiteit, zeker wanneer verliefde koppeltjes hopen op gezinsuitbreiding. Tel hierbij op dat er bij volle maan veel meer bevallingen plaatsvinden en er is al flink wat bedrijvigheid gaande.

Ook zouden er tijdens volle maan meer misdaden worden gepleegd, meer verkeersongelukken gebeuren, wonden heviger bloeden en meer mensen worden opgenomen in psychiatrische instellingen. Dat laatste doordat de volle maan hallucinaties en waanideeën teweeg zou brengen bij mensen die hier gevoelig voor zijn. Personen die rond volle maan volledig in de war raken noemt men ‘maanziek’. Hier komt ook het woord ‘manisch’ vandaan en aangezien het Latijnse woord voor maan ‘luna’ is, wordt ook wel het woord ‘loony’ of ‘lunatic’ gebruikt. Qua lichamelijke gezondheid worden toevallen, zenuwzwakte, problemen met de bloedsomloop en epileptische aanvallen toegeschreven aan de volle maan.

Volle maan en slaap

Misschien heb je zelf ook weleens gemerkt dat je lichter slaapt wanneer de maan vol is of zelfs halve nachten wakker ligt. Waar sommigen beweren dat dit komt doordat het maanlicht dan feller door de gordijnen heen schijnt, menen anderen dat het vooral de krachtige maanenergie is waardoor we de slaap minder goed kunnen vatten.

Het laatste zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat veel mensen veel onrustiger en intenser dromen wanneer het volle maan is en dat er rond die tijd meer wordt geslaapwandeld.

Wanneer de maan vol is, is zij op het hoogtepunt van haar 28 dagen durende reis om de aarde en heeft zij volgens zeggen de meeste invloed. Op dat moment wordt alles waar wij ons mee bezig houden door de maan versterkt. Leuke dingen, maar ook minder leuke dingen.

Humeur

Zit je op dat moment lekker in je vel, dan krijg je bij volle maan alleen maar meer energie. Worstel je op dat moment met problemen, dan kun je zomaar worden overvallen door neerslachtigheid, apathie en zelfs depressie. Ben je al een beetje chagrijnig en geïrriteerd, dan kan dit onder invloed van de maan gemakkelijk uitmonden in een woede-uitbarsting. Personen die creatief zijn aangelegd juichen de invloed van de volle maan juist toe. Omdat de maanenergie onze intuïtie versterkt krijgen ze deze periode vaak de meest briljante ingevingen en durven ze hier ook naar te handelen.

En dan, de menstruatie, oftewel de maanstonden. Is het echt waar dat de maan de menstruatiecyclus reguleert? Lang geleden toen er nog geen anticonceptie bestond en de maan ‘s nachts de enige lichtbron was, menstrueerden veel vrouwen tijdens volle maan. Dit scheen te maken te hebben met het licht en de zwaartekracht van de maan die invloed zouden hebben op de eisprong en de vochthuishouding. Het is in elk geval opvallend dat de maan 28 dagen nodig heeft om de aarde rond te gaan en de gemiddelde vrouwelijke cyclus ongeveer 29 dagen duurt.

Mysterie

Daarbij staat in de astrologie de volle maan symbool voor ‘loslaten’, wat je in verband kunt brengen met de ‘grote schoonmaak’ die gepaard gaat met de menstruatie.

Behalve op ons mensen heeft de maan ook invloed op de natuur. Niet voor niets houden veel boeren hier al generaties lang rekening mee. Bij volle maan worden er vooral gewassen geplant die boven de grond groeien. In het licht van de volle maan zouden zaden eerder ontkiemen, vruchten sneller groeien en zeker ook meer sap bevatten.

Hoewel de volle maan ook nu nog steeds in verband wordt gebracht met vruchtbaarheid, onrust, gevoelens, gezondheid en gedrag, is er nog geen enkel onderzoek geweest dat bovenstaande beweringen wetenschappelijk heeft kunnen aantonen. De wetenschappers die wél van mening zijn dat er een verband is, worden op hun beurt flink tegengesproken door andere onderzoekers die er weer een compleet andere theorie op na houden.

Op deze manier blijft er een zweem van mysterie om de volle maan heen hangen. Want zal het nu wel of toch niet…?

Maar klopt het ook?

Persoonlijk geloof ik dat elk persoon, elk brein, elk zenuwstelsel en elk lichaam anders reageert op externe factoren en dus ook op de stand, de zwaartekracht of het licht van de maan.

En over wetenschap gesproken, net als de invloed van de maan op de vruchtbaarheid of het welzijn van de mens, is ook de werking van astrologie (waarbij de maan een belangrijke rol speelt) nooit wetenschappelijk bewezen.

Astrologie wordt door veel astrologen ‘wetenschap’ genoemd, maar eigenlijk is het vooral oude wijsheid. Persoonlijk zie ik astrologie als een ambacht waarmee mensen die hier in geloven middels een uitgebreide geboortetekening meer zelfinzicht of net dat extra duwtje in de juiste richting krijgen.

Alles willen verklaren en bewijzen is als met je handen naar de maan reiken. Of er tegenaan willen plassen. En wat kan het eigenlijk schelen.

Als iemand zich tijdens volle maan anders voelt, een boer merkt dat zijn gewassen beter groeien en astrologie voor bepaalde mensen werkt, wat maakt het dan überhaupt uit of het wel of niet wetenschappelijk bewezen is?”

