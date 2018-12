Patty Brard: 'Ik schrik nog steeds van mijn spiegelbeeld'

Ik moet twee keer kijken als ze de hotellobby inloopt. Dat frêle wezentje in die spijkerbroek, is dat echt la Brard? De laatste keer dat we elkaar spraken, een paar jaar terug, was ze een stuk molliger.

Afgelopen jaar liet ze een gastric bypass doen en inmiddels is ze ruim 30 kilo kwijt. In 2017 werd ze nog afgeserveerd door SBS. Ze was niet meer ‘fris en fruitig’ genoeg voor televisie.

VETGELUKKIG

De diva sloeg genadeloos terug: ze maakte samen met wetenschapsjournalist Diederik Jekel de goed gewaardeerde documentairereeks Vetgelukkig, werd ingehuurd als de nieuwe presentatrice van Hotter than your daughter (vanaf dit voorjaar bij RTL) en won op de valreep ook nog eens de finale van het programma Het perfecte plaatje.

We kunnen wel zeggen dat 2018 haar jaar was! “Het leven bestaat uit pieken en dalen, om maar even een cliché uit de kast te halen. Op dit moment zit ik in een piek. Ik ben 63, ik vind dat ik ook wel recht heb op nog een paar jaar shinen. Om daarna mooi afscheid te nemen. Ik neem liever zelf afscheid dan te worden afgedankt.”

Lees nu ook op vrouw.nl: Minou redde haar buren uit hun brandende woning

Hoe was dat voor jou?

“Dat was zo’n naar gevoel. Ik herinner me hoe vernederd ik me voelde toen ze bij SBS zeiden dat mijn rol was uitgespeeld. Het was eind 2017. Een vriendin van me zei: ‘Je moet het universum bedanken. Je moet niet iets vragen, dat werkt niet. Maar je moet het alvast bedanken voor wat nog gaat komen, dan gaat het voor je regelen dat het ook gebeurt.’

Op 4 januari heb ik dat gedaan: ‘Lief universum, bedankt dat 2018 mijn jaar gaat worden.’ En kijk, het heeft gewerkt!”

Lees nu ook op vrouw.nl: ‛Oh wat erg, dit is dus de reden dat ik nooit drink’

Denk je dat jouw huidige succes ook te danken is aan de kilo’s die je bent afgevallen?

“Voordat ik was afgevallen, dacht ik: alleen slanke mensen vinden werk. Ik zocht de oorzaak van mijn ontslag bij SBS buiten mezelf. Het lag niet aan mij, het lag aan de mensen daar die hadden gezegd dat ik niet meer ‘fris en fruitig’ was. Maar zij hadden me niet vol eten gestopt. Dat heb ik zelf gedaan. Er zat gif in mijn lijf.

Tegenwoordig denk ik niet dat je omvang echt uitmaakt. Het gaat om je uitstraling. Ik ben nu zoveel gelukkiger. Dat voelen mensen en daar reageren ze op. Onlangs zat ik bij RTL Late Night. Ik lag pas rond drie uur in bed omdat ik door allerlei mensen werd gebeld die me wilden vertellen hoe leuk ze het hadden gevonden.

Dan denk ik: maar vroeger was ik toch ook een vrolijk mens? Toch straal ik nu kennelijk iets uit dat mensen blijer maakt.

Mezelf ook. Ik sta elke dag gelukkig op. Ik schrik ook nog elke dag van mezelf... We hebben zo’n grote spiegel op het toilet. Dan doe ik mijn ochtendplas en kan ik bijna niet geloven dat ik het ben die ik in de spiegel zie. In je hoofd blijf je nog heel lang dik, ook als je dat fysiek niet meer bent.”

Lees nu ook op vrouw.nl: Zo maak je de lekkerste oliebollen uit de airfryer

Toch zag ik in Vetgelukkig nog steeds af en toe een heel onzekere Patty die alle selfies weggooit, omdat ze er niet mooi genoeg op staat...

“Joh, ik ben zo onzeker – je hebt geen idee. Als ik word uitgenodigd voor een talkshow, schijt ik in mijn broek. Dan ga ik overpositief en supervrolijk doen om mijn onzekerheid te verbloemen. Eenmaal aan zo’n tafel krijg ik weer grip op mezelf.

Ik denk dat het te maken heeft met het verwachtingspatroon dat aan me kleeft. Ik heb veel sores gehad. Dan zeggen mensen: ‘Ach Patty, met jou komt het altijd weer goed.’ Als ik een keer down ben, krijg ik te horen: ‘Kijk naar het verleden. Je bent altijd overal beter uitgekomen.’

Maar dan denk ik: en wat als dat dit keer niet gebeurt? Ik moet het elke keer maar weer waarmaken; dat ik weer op mijn pootjes terechtkom. Dat is ook beangstigend, want iets kan ook niet goedkomen. Antoine kan gelukkig heel goed met mijn onzekerheid omgaan. Hij zegt gewoon niks en laat mij mezelf bij elkaar rapen. Ik doe die man nooit meer weg.”

Lees nu ook op vrouw.nl: ‛Mensen moesten aan me wennen, op social media waren veel azijnpissers’

Toen jij en Antoine elkaar leerden kennen, was je een stuk steviger. Maakt jouw veranderde lichaam verschil in jullie relatie?

“Antoine heeft altijd van me gehouden. Toen ik dik was en nu ook. Hij houdt van mijn persoonlijkheid en van mijn warmte. Maar zelf is hij een sportman. Hij leeft heel gezond. Op een dag zei hij: ‘Schatje, ik zie je van alles proberen, maar je wordt steeds dikker.’ Dat laatste bedoelde hij goed, maar het viel heel verkeerd.

Ik heb een week niet tegen hem gesproken en na die week zei ik: ‘Oké, ik ga naar Marbella voor een maagballon.’ Dat bleek overigens niet te werken. Ik had een maaghernia waardoor ze de operatie niet konden uitvoeren.

De enige optie was een gastric bypass, maar daar moest ik een jaar op wachten. En eigenlijk was ik er niet dik genoeg voor. Dat was nog best een schok. Ik kreeg een foto doorgestuurd waar ik moddervet op stond – alsof ik een dekbed had ingeslikt. En ik was te dun voor een maagverkleining?!”

Benieuwd naar het hele interview met Patty? Lees het zaterdag in VROUW Magazine!

Lees nu ook op vrouw.nl: Maak jij je ook (geen) zorgen over Nederland?