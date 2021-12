Daghoroscoop 17 december - Maak er vandaag een feestje van, Leeuw

VANDAAG JARIG

Er kunnen je komend jaar banen worden aangeboden die je echter grondig moet analyseren, vóór je toehapt. Stel vragen, blijf twijfelen, want zaken kunnen anders zijn dan het lijkt. Als je een psychische therapie ondergaat wordt een doorbraak voorzien, of je kunt in psychisch opzicht anderen helpen.

RAM

Doordat je verstandig en realistisch bent kun je vandaag veel nuttigs doen. Jouw ideeën zijn toekomstgericht met als gevolg dat je binnen je budget allerlei geschenken kunt vinden waarmee je anderen een plezier zult doen.

STIER

Je werk zal je bezighouden en je zult tevreden zijn met het resultaat. Geef toe aan je impulsiviteit maar blijf wel binnen je budget. Bedenk waarop je kunt besparen als je partner een gezamenlijke rekening heeft geplunderd.

TWEELINGEN

Gebruik je creativiteit om een persoonlijk project in gang te zetten. Adrenaline en emoties kunnen je vleugels geven. Jaag jezelf echter niet op. Misschien ga je op reis, of kom je net terug, hoe dan ook, je zult emotioneel zijn.

KREEFT

Je kunt door veel onderbrekingen vertraging oplopen. Zoek een eenzaam plekje om te werken. Iemand kan zich tegen je afzetten, maar achter de schermen beschik je over bondgenoten die niet zullen aarzelen je te hulp te schieten.

LEEUW

Maak er vandaag een feestje van met alle mensen die deel uitmaken van je dagelijkse leven. Te midden van de vrolijkheid kun je contacten leggen en versterken. Mensen met invloed kunnen komend jaar bijdragen aan je carrière.

MAAGD

Er lijkt sprake van goed nieuws, zowel thuis als op het werk. Doe boodschappen voor de feestdagen voordat de waanzin in de winkels toeslaat. Denk vooruit en plan desnoods gerechten voor de komende veertien dagen.

WEEGSCHAAL

Richt je aandacht op degenen die je lief hebt en ver weg zijn. Hoewel je ze liever in de armen zou sluiten kun je door te schrijven ook je betrokkenheid tonen. Verzeker diegenen die je een warm hart toedraagt van je genegenheid.

SCHORPIOEN

Vanochtend kun je te maken krijgen met frustraties en onverwacht oponthoud. Een collega kan problemen veroorzaken met de leiding. Nieuws over een erfenis kan je opvrolijken. Reken op de steun van familie.

BOOGSCHUTTER

Een reeks van activiteiten kan je bezighouden voor je je aan het eind van deze drukke week bij je familie kunt voegen. Stel je charmant en overtuigend op tegen nieuwe en oude klanten en spreek ze niet tegen.

STEENBOK

Blijf streven naar matigheid . Doe iets constructiefs als je je zorgen maakt over je gezondheid of gewicht. Eet gezonder en maak een eind aan een slechte gewoonte. Al is het maar om optimaal te kunnen genieten met Kerstmis.

WATERMAN

Plezier zal hoog op de agenda staan nu de feestdagen snel dichterbij komen. Artiesten moeten proberen hun prestaties tot een ongekend niveau te verheffen. Waar je ook mee bezig bent, zorg dat je er nauw bij betrokken blijft.

VISSEN

Verricht allerlei kleine taken die zijn blijven liggen teneinde je aan het eind van deze werkweek een voldaan gevoel te bezorgen. Houd rekening met onverwacht bezoek; toon gastvrijheid en zorg voor een goedgevulde koelkast.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!