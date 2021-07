’Waarom zo hard tegen celebrities op de sociale media? Zij hebben ook gevoel’

Pas zag ik op Videoland een documentaire over Caroline Flack. Voor wie haar niet kent: Caroline presenteerde voor de Britse televisie programma’s als de X-Factor en Love Island. Caroline heeft in februari vorig jaar zichzelf in haar eigen flat van het leven beroofd. Ze was met haar vriend, tennisser Lewis Burton, in een ingewikkelde rechtszaak verwikkeld nadat hij haar had beschuldigd van mishandeling.

Het leven niet meer aan kunnen

Hoewel Caroline dit ontkende, leidde dit voorval wel tot haar ontslag bij Love Island. Burton liet weten achter haar te staan en wilde dat de rechtszaak werd geseponeerd. Toch kon Caroline het leven niet meer aan.

In de documentaire geven de moeder en zus van Caroline herhaaldelijk aan dat social media een grote rol speelde in haar leven. „Ze was eraan verslaafd en las alles wat er over haar geschreven werd. Mensen die haar totaal niet kenden, zeiden vreselijke dingen over haar. Uiteindelijk werd Caroline steeds depressiever en begon zelfs in zichzelf te snijden. En toen ze ook nog haar baan kwijtraakte, pleegde ze zelfmoord.”

Ook in ons land hebben veel mensen er een handje van om op social media negatieve dingen te zeggen over bekende mensen. Of het nu gaat om de partnerkeuze van Bridget, het hondje van Gordon, het gewicht van Prinses Amalia of een filmpje van Glennis Grace, we vinden er iets van en we schromen niet om die mening luidkeels op Instagram, Facebook en Twitter te ventileren.

Afkraken

En daarbij worden er meestal geen aardige dingen gezegd, nee, het ene bericht is nog onvriendelijker dan het andere. En waarom? Heeft Bridget er iets aan als jij vindt dat ze te hard van stapel loopt in de liefde? Zit Gordon erop te wachten dat jij zijn hondje afkraakt? Zou Amalia het op prijs stellen dat jij iets onaardigs over haar uiterlijk zegt? Springt Glennis een gat in de lucht als jij twittert dat zij een krijsstem heeft? Ik denk het niet.

Ook bekende mensen hebben gevoel. Het zegt wel iets over jou als je op zo’n manier andere mensen – die je niet eens persoonlijk kent - van achter je toetsenbord afkraakt. Dat je er geen problemen mee hebt om andere mensen te kwetsen bijvoorbeeld. En ik raad je aan de documentaire over Caroline Flack te bekijken. Haar moeder en zus zijn er van overtuigd dat Caroline zonder social media haar leven niet had beëindigd. En hé, wie wil dat nou op zijn geweten hebben?

De documentaire ’Caroline Flack: Her Life and Death’ is nu te zien op Videoland.