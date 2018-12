Davina Michelle: 'Op social media waren veel azijnpissers'

Wereldster Pink vond dat ze What About Us? beter zong dan zijzelf. Daarna deed ze mee aan het programma Beste Zangers en scoorde ze een nummer 1-hit met Duurt te lang.

VIRAL

“Mijn auditie in 2016 voor Idols was de eerste keer dat ik iets met muziek deed. Ik viel vrij snel af. Maar een productieteam had mijn auditie gezien en YouTube-filmpjes waarin ik in de badkamer zing. Ik mocht langskomen.

Eén dag per week ging ik naar de studio om liedjes te schrijven en op te nemen. Geen platenlabel was geïnteresseerd, dus besloten we ze in eigen beheer uit te geven. We kwamen op het idee om een YouTube-kanaal te beginnen en elke week een filmpje van een nieuwe cover te posten.

Ook een versie van What About Us? van Pink. Zij reageerde in een filmpje dat ze mijn cover goed vond en die video ging viral, maar ook mijn versie.

BESTE ZANGERS

Daardoor kreeg ik veel aandacht, ook internationaal. Ik ben zelfs meerdere keren naar Amerika geweest om op te treden en liedjes te schrijven. Toen werd ik gevraagd voor Beste Zangers. In het begin moesten mensen nog aan me wennen; op social media waren veel azijnpissers. Het ging over mijn uitspraak en er was iemand die zei: ‘Ik weet niet wat het is, maar ze irriteert me gewoon.’

Eerst zat ik daarmee en dacht ik: laat maar, ik blijf wel op YouTube. Ik besloot geen reacties meer te lezen op social media, alleen nog de berichtjes op mijn eigen pagina. Die zijn soms ook negatief, maar wel onderbouwd en dan heb ik er iets aan.

DUURT TE LANG

De reacties werden elke week positiever en toen kwam Duurt te lang. Tegen dat liedje zag ik het meest op, het was zo uit mijn comfortzone. Ik dacht zelfs: ze gaan me nu nog meer haten. Maar iedereen was superpositief en ik scoorde een nummer 1-hit! Echt bizar.

Bij mij in de supermarkt moet ik vaak op de foto, maar verder valt het mee met herkend worden – ik zit alleen maar in de studio. Af en toe ga ik naar radio of tv, verder ben ik een soort mol. Mijn vriendinnen heb ik al weken niet gezien.

Maar het is natuurlijk te gek: mijn clubtour is uitverkocht, mijn Instagramvolgers zijn verdubbeld. En een van mijn producers is inmiddels mijn vriend. Ik zou nu niet eens tijd hebben voor een relatie. Als ik mijn vriend niet in de studio zag, zag ik hem nooit!”

