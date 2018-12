Nicolette van Dam: 'Ineens ging het niet meer'

Ben jij met een gouden lepel in je mond geboren?

“Ik kom niet uit een gespreid bedje. Vanaf mijn veertiende deden mijn broer en ik al vakantiewerk in de brasserie van mijn ouders, van de vloer schrobben tot afwassen. Werken voor je geld, dat is ons met de paplepel ingegoten.

Intussen hebben mijn broer en ik de zaak overgenomen, maar ook dat is geen gespreid bedje. Als nieuwe generatie moet je jezelf opnieuw bewijzen en je hebt een naam hoog te houden.

Die gouden lepel zit ’m wel in de liefde en aandacht waarmee ik ben opgevoed en de harmonie bij ons thuis. Natuurlijk heb ik het goed en ben ik bevoorrecht, in veel opzichten. Maar soms heb ik het gevoel dat ik me moet verdedigen. Loop maar eens een weekje mee in mijn leven, denk ik dan.”

Je bedoelt: veel borden in de lucht houden en zorgen dat ze niet op de grond kletteren?

“Precies. Het runnen van een eigen horecazaak, het televisiewerk, de kinderen, en zo kan ik nog even doorgaan. Het is veel. Helemaal als je een pleaser bent, die het liefst overal ‘ja’ op zegt en er voor zoveel mogelijk mensen wil zijn.

En dan wil ik ook nog alles zelf doen. We hebben nu een hulp thuis, maar voorheen stond ik bij wijze van spreken nog ’s nachts de badkamer te soppen. Dat is het streberige in mij. Ik wil te veel.”

Heb jij als werkende moeder last van het bekende eeuwige schuldgevoel tegenover je dochters Lola-Lily (6) en Kiki-Kate (4)?

“Dat heb ik Irene Moors een keer horen zeggen: een werkende moeder voelt zich altijd schuldig. Dat is me bijgebleven. Het is ook gewoon zo. Sinds afgelopen jaar heb ik wel meer mijn draai gevonden, vind ik meer de balans en pak ik qualitytime met mijn kinderen.

Als ik ’s avonds moet werken, breng ik ze ’s ochtends naar school. En ik block mijn agenda voor dingen waarvan ik weet dat ze belangrijk zijn voor de kinderen. Zoals een inloopochtend op school, dat zijn heilige momenten.”

Als je een drukke agenda hebt én een pleaser bent, kun je makkelijk over je eigen grenzen heengaan…

“Dat is ook gebeurd. Ik ben mezelf tegengekomen doordat het me allemaal een beetje te veel werd. Als je altijd maar doorgaat, word je op een gegeven moment teruggefloten door je lichaam.”

Hoe uitte zich dat bij jou?

“Na mijn tweede zwangerschap kreeg ik een schildklierprobleem. Ineens ging het niet meer. Terwijl ik zwanger was, serveerde ik nog bladen met biertjes in een overvolle zaak tijdens het WK! Ik kwam er amper door met mijn buik, maar ik wilde doorgaan.”

Wanneer ging het mis?

“Het begon heel raar. Ik was zo moe, maar ik dacht: logisch, je bent net bevallen en alweer vol aan het werk. Maar ik kreeg steeds meer rare klachten. Buien, gekke allergieën. Of dat ik ergens was en apathisch voor me uit zat te staren en alles langs me heen ging. Ik kon ook ineens ziek worden en overgeven.

Mijn lichaam was gewoon niet in orde en mijn weerstand heel laag. Tijdens een medisch onderzoek bleek dat mijn leverwaarden niet goed waren en mijn schildklier een enorme klap had gehad.

Vanaf dat moment is het een lange weg geweest. Ik heb verschillende artsen gehad en het vinden van de juiste dosering medicatie heeft een tijd geduurd.”

Best heftig, maar op jouw Instagram-pagina staan vooral feestjes en gezelligheid. Is er meer wat je liever niet laat zien?

“De gezichten van onze kinderen, daar hebben we bewust voor gekozen. Ze mogen later zelf bepalen hoe ze met social media willen omgaan, maar wij doen het nu zo.”

