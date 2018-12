'Weer meedoen aan Temptation Island VIPS? Ik zeg niet meteen 'nee'...’

Aan Utopia besloot ik mee te doen omdat het concept me aansprak: ik hou van avontuur en was benieuwd hoe ik het zou doen binnen de groep. Toen ik er na zestien maanden uitkwam, werd ik overspoeld met berichtjes: ‘Wat heb je het goed gedaan!’ ‘Je bent mijn lievelings-Utopiaan!’ Ik werd ook herkend op straat. Leuk! Ik geniet ervan als iemand me aanspreekt.

Zelfvertrouwen

Aan Utopia hield ik mijn vriend Ruud over en wij werden gevraagd om mee te doen aan Temptation Island VIPS. Daar hebben we eerst goed over nagedacht. Het programma is erop gebaseerd je relatie kapot te maken – wilden we dat? Maar wij hadden zoveel vertrouwen in ‘ons’, we zouden het wel redden. En dat was ook zo, we zijn nog steeds gelukkig samen.

Bekend zijn vind ik leuk. Van kleins af aan vond ik het al fijn om bij het tennissen op baan 1 te staan. Het applaus, de aanmoedigingen… Niet dat ik mezelf als beroemd zie, hoor. Maar ik vind het leuk om mensen te inspireren en ze bijvoorbeeld te vertellen over veganisme.

En in Temptation Island VIPS liet ik zien dat je best bang mag zijn dat je vriend er met een ander vandoor gaat, maar dat áls dat gebeurt, het niets zegt over jou. Ik wilde laten zien dat je zelfvertrouwen moet hebben: ik ben een slimme vrouw. Als hij vreemdgaat, is het zijn verlies en niet het mijne. Dat heb ik volgens mij wel uitgestraald. Niet eens bewust, ik bleef vooral mezelf.

Nog een keer?

In Enkhuizen waar ik ben geboren, kennen veel mensen me. In het winkelcentrum zie ik dat mensen me soms aanstaren; dat vind ik het moeilijkst. Eenmaal thuis krijg ik dan een berichtje: ‘Ik zag je net in de Kruidvat, maar durfde niets te zeggen.’ Jammer, denk ik dan, want je kunt me gewoon aanspreken.

Ik wil vooral verder met mijn passie: muziek. En ik zou het leuk vinden om meer tv-programma’s te doen. Als ze bellen voor nog een seizoen Temptation Island VIPS? Toen ik daar op het eiland zat, dacht ik: dit doe ik nooit meer! Maar nu zeg ik niet meteen ‘nee’...”

