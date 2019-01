“Toen ik zestien jaar was, kreeg ik verkering met Enzo. Ongeveer tegelijkertijd begon hij met vloggen en was ik ook vaak in zijn filmpjes te zien. Ze sloegen vooral aan bij kinderen: hoe erg beseften we pas toen we in 2014 een meeting voor fans deden op het Jaarbeursplein in Utrecht.

Duizenden fans

Het jaar ervoor kwam er misschien honderd man. Nu stonden er duizenden mensen! We moesten zelfs door de politie afgevoerd worden. We hadden zwaar onderschat hoe populair we waren. Toen Enzo vorig jaar een dramatische video postte waarin we vertelden dat we uit elkaar gingen, kwam het zelfs op het RTL Nieuws.

Bizar hoe het leefde! Normaal ga je in stilte uit elkaar en vertel je het later eens aan je omgeving, bij ons wist meteen iedereen het. Ik kreeg veel lieve berichtjes van vrienden en familie, maar voor een bepaalde groep was ik ‘die slet die Enzo had gedumpt’.

Vreemdgaan

Het voordeel van online publiek is dat ze een grote mond hebben op internet, maar in het echt niets durven. Op een groepje jongeren na dan, dat langsfietst en roept dat je een hoer bent – maar dat had ik daarvoor ook al. Het doet me weinig, ik laat me niet zo snel gek maken.

Toen ik een nieuwe vriend kreeg, werden er oproepen gedaan om foto’s te maken als ze ons ergens zagen. Ook ontstonden er verhalen dat ik al met hem was voordat het uit was met Enzo. Onzin, maar zelfs vrienden stuurden me berichtjes: ‘Ben je echt vreemdgegaan?’

Statement

Op een gegeven moment voelde ik me verplicht om het publiekelijk te ontkennen. Blijkbaar verwachten mensen van mij dat ik nog steeds alles deel, maar het waren Enzo’s vlogs, niet de mijne. Ik heb die ambitie helemaal niet.

Door het grote aantal volgers op mijn Instagram merk ik wel dat ik invloed heb gekregen. Dat wil ik ten goede gebruiken. Ik besef dat ik een voorbeeldfunctie heb gekregen. Ik zet me daarom in voor body positivity.

Iets toevoegen

Het ergerde me dat als ik bikinifoto’s plaatste, er reacties kwamen als: ‘Jemig, wat ben je dik!’ Ik weeg 63 kilo... Hoe moeten meisjes die echt iets steviger zijn zich dan voelen? Daar heb ik een statement van gemaakt en dat sloeg aan.

Overal waar ik kwam, spraken vrouwen me aan: ‘Wat goed dat je dit doet! Daar heeft mijn dochter echt iets aan.’ Zo kan ik iets leuks toevoegen aan deze wereld.”

