Erna (62) heeft een hulphond: ’Kaiko geeft me zelfs injecties’

Erna is een van de hoofdpersonages in de film Buddy, waarin zes mensen met hun geleidehond worden gevolgd. Van een jongen met autisme tot een blinde man en een oorlogsveteraan met PTSS - allemaal hebben ze een deel van hun leven en vrijheid teruggekregen dankzij een hulphond.

Lees ook op VROUW.nl: ’Het probleem bij goede voornemens is dat we te rigoureus iets willen veranderen’

Hond als verpleegkundige

Erna zou niet zelfstandig kunnen wonen zonder Kaiko, opgeleid door stichting Hulphond Nederland. “Als ik mijn injectiespuit op mijn been zet, kan hij met z’n neus de stamper indrukken zodat ik de injectie krijg. Dat moet drie keer per dag gebeuren en anders zou daar dus telkens wijkverpleging voor langs moeten komen. Dat kan natuurlijk niet.”

“Ook helpt hij me met naar bed gaan: hij tilt mijn benen in bed als ik op de rand zit, trekt mijn sokken en broek voor me uit en dekt me toe onder de dekens. Maar hij kan ook de wc doortrekken, deuren open- en dichtdoen en spullen voor me pakken.

Lees ook op VROUW.nl: Slapeloosheid, diaree en een opgeblazen buik... Dit doet te veel eten met je lichaam

Drie keer per nacht in actie

Kaiko zorgt er ook voor dat Erna ’s nachts wordt omgedraaid in bed. “Om 1 uur, 3 uur en 5 uur ‘s nachts moet dat gebeuren. Ik hoef daar geen wekker voor te zetten, Kaiko komt uit zichzelf om me te helpen.

We hebben hem getraind door zijn grote porties eten in het begin op die tijdstippen te geven. Tegenwoordig hoeft hij dat niet meer hoor, dan slaapt hij snel weer verder als hij me geholpen heeft. Al is hij altijd eerst heel alert, en checkt hij of ik wel goed lig. Pas in de film zag ik echt goed hoe gefocust hij op mij is, dat vond ik dat heel bijzonder.”

Lees ook op VROUW.nl: Jaarhoroscoop: Dit heeft 2019 voor jou in petto!

Noodknop

Kaiko is zelfs zo goed getraind, dat hij alarm kan slaan als het echt niet goed gaat met Erna. “We hebben een speciale alarmknop voor honden in huis, die hij kan indrukken als het nodig is. Een tijdje geleden lag ik even uit te rusten en duwde hij met zijn snuit tegen me aan, ik dacht omdat hij aandacht wilde. Maar ik lag even uit te rusten, dus ik negeerde hem.

Toen heeft hij de noodknop ingedrukt, omdat hij dacht dat het niet goed met me ging. Gelukkig kon ik zelf snel aangeven dat het vals alarm was, maar het is fijn om te weten dat Kaiko dat doet als ik niet meer reageer. Ik heb hem dus ook goed beloond voor zijn actie!”

Lees ook op VROUW.nl: Dit waren jullie hoogte- en dieptepunten uit 2018

Butler

Ondertussen helpt Kaiko Erna met allerlei kleine dingen, als een soort butler. “Als ik op bed lig en ik wil wat drinken, roep ik het commando ‘dorst’ tegen hem. Dan gaat hij naar de koelkast en haalt hij een flesje drinken voor me.

Ook kan hij verpakkingen voor me openmaken, zelfs als er eten in zit. Dan blijft hij netjes van het eten af - voor hem is het de lol om het goed te doen voor mij en dan een beloning te krijgen.”

Lees ook op VROUW.nl: Dee van der Zeeuw: ’Voor een bepaalde groep was ik die slet die Enzo had gedumpt’

Eigenwijs

Al is Kaiko niet altijd braaf. “Het zit een beetje in het ras, soms kan het echt zo’n clown zijn. Laatst waren we in de duinen aan het wandelen, en was ’ie ver weg gerend. Dan kan ik roepen wat ik wil, maar dan blijft ’ie gewoon staan.

Inmiddels weet ik dat als ik gewoon doorrijd, hij vanzelf achter me aankomt. Echt ‛niet luisteren’ als ik hem een commando geef, gebeurt bijna nooit. De meeste honden zien het ook als een spel en vinden het veel te leuk om te helpen.

Praat mee op VROUW.nl: Kun jij een maand lang zonder alcohol?

Met pensioen

Kaiko is al de vierde hulphond van Erna. “Na ongeveer acht ‘dienstjaren’ mogen ze met pensioen,” vertelt Erna. “Dat is ook echt nodig. Ik weet nog dat ik mijn vorige hulphond een keer extra riep in de nacht, om me om te draaien. De blik in zijn ogen was zo vermoeid, ik had echt met ’m te doen.

Je neemt afscheid uit liefde voor de hond - hij heeft je dan al die jaren 24/7 gediend. Maar het is natuurlijk heel moeilijk, het is echt je maatje. Gelukkig heb ik een vriendin die al mijn oude hulphonden opvangt.”

Lees ook op VROUW.nl: De zoon (7) van Susan raakte verminkt door een verdwaalde vuurpijl

Dankbaar

En niet alleen ‘achteraf’ is opvang nodig: de hulphonden moeten ook door gastgezinnen worden opgevoed. “Dat is echt heel intensief,” vertelt Erna. “Zo’n hond is bijna nooit alleen, hij moet overal mee naartoe omdat hij aan alle situaties moet wennen.

En dan ben je er anderhalf jaar zo mee in de weer geweest en dan moet je afscheid nemen. In de dagen rond de overdracht gaan er altijd heel veel zakdoeken doorheen. Maar als zo’n gastgezin ziet hoeveel zo’n hond kan betekenen als hij aan het werk is, weten ze weer waar ze het voor doen.”

Lees ook op VROUW.nl: Satcha’s dochter woont weer thuis: ’Eindelijk voel ik me weer 100% moeder’

Première

Buddy gaat 3 januari in première in verschillende bioscopen in Nederland.