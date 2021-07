De vechtscheiding deel 81: ’Ik ril nog van genot als hij me in zijn armen neemt’

Ik meld me ziek, want dat lijkt mij het enige logische dat ik kan doen. Thuis ontkurk ik een van onze beste wijnen, schop mijn pumps uit en rol me op de bank. Dat was het dus. 20 jaar van mijn leven aan de zaak gegeven en ik lig er met een pennenstreek uit. Zelfs Casper wil mij niet meer.

De duivel

In mijn hoofd draait weer de film van ons laatste gesprek: „Sorry, Noukemeisje. Als vriend wil ik je het liefst overal tegen beschermen. Dat weet je. Maar als manager van dit bedrijf kan ik niet anders dan Bas gelijk geven. Twee mensen die in een vechtscheiding liggen, wil ik niet op de werkvloer hebben. En Bas is nog wèl eigenaar.” Vooral die laatste opmerking steekt.

Het bedrag dat hij biedt voor mijn vertrek is heel royaal, maar ik denk dat ik er nog meer uit kan slepen. Normaal gesproken had ik dat met hèm besproken. Jammer genoeg is die tijd voorbij. Ik heb niet mijn ziel, maar wel mijn aandelen verkocht aan de duivel.

Topsport

Het liefst zou ik de hele fles leegdrinken, maar ik weet dat dat niets oplost. Om me af te reageren stap ik op de fiets naar de DJ. Die doet verbaasd open. „Hou je mond”, zeg ik en trek hem mee naar de slaapkamer. Ik ga op het bed zitten en commandeer: „Trek je broek uit.” Hij gehoorzaamt. „Shirt ook.”

Ik kijk naar hem. Hij is een beetje oenig en achterdochtig, maar zit wel in prachtige verpakking. En hij heeft altijd zin. Ik wijs naar het bed. Hij gaat op zijn rug liggen. Dan sta ik op en trek mijn string uit. Mijn jurkje en pumps hou ik aan. Ik laat me over hem heen zakken. Hij zet zijn grote handen op mijn heupen en samen bewegen we naar het hoogtepunt. Topsport.

Ik ril nog van genot als hij me in mijn armen neemt en zijn mond op zoek gaat naar de mijne. Daar heb ik geen zin in. Ook niet in zijn geaai en lieve woordjes. Ik krabbel overeind en sta op: „Ga je nu al weg?” „Ja”, mompel ik: „Ik moet nog iets voor de vakantie regelen.” Dat is niet helemaal gelogen, want ik heb nog niet besloten waar ik volgende week met de kinderen naar toe ga. „Nu voel ik me gebruikt”, pruilt hij. Ik kijk hem aan. Hij maakt geen grapje. Dit meent hij echt: „Sorry. Volgende keer beter”, beloof ik.

Overgang

En dan uit het niets gebeurt het. Het begint met een vaag gevoel van onbehagen. Beetje misselijk, tikje duizelig. Dat ebt weer weg. En dan borrelt er een vuurtje vanuit mijn maag omhoog. Eerst klein, maar daarna steeds feller. Al snel raken de vlammen mijn hoofd. Ik voel hoe ik heter en heter wordt. Tot ik bijna ontplof en het zweet over mijn rug gutst. Zo snel als het gekomen is, wordt het vuurtje ook weer gedoofd.

„Wat gebeurt er nu met jou?” vraagt de DJ. Hij wil zijn hand op mijn rug leggen, maar die is helemaal bezweet. Gegeneerd draai ik weg. „Ohhh”, gaat de idioot verder: „Je hebt...” Hij maakt zijn zin niet af. Ik trek zwijgend mijn string weer aan. „Dat geeft toch niet. Mijn moeder heeft ze ook.” Ik knal de deur achter me dicht. Het laatste wat ik nu nodig heb is een minnaar met een moeder in de overgang.

Gemist

Waar ik wel behoefte aan heb is een echte vriend. Iemand die naar me wil luisteren en met een goed advies komt. Iemand zoals Samuel. De vader van Sem, de vriend van Storm en de verkering van Lente. En de man met wie ik heb gebroken omdat de kinderen tegen onze verhouding waren. Hoe erg is het als ik nu even langs fiets? Alleen om mijn verhaal even kwijt te kunnen. De kinderen hoeven niets te weten. Sem zit zes weken in het buitenland met zijn moeder. Die kan me dus niet betrappen.

Besmuikt om me heen kijkend bel ik bij hem aan „Anouk!”, roept Samuel blij: „Wat doe jij hier?” „Ik kwam even kijken hoe het met je ging. Zo zonder de kinderen.” „Kom maar even binnen om te kijken hoe het gaat.” Ik glip langs hem naar binnen. De kamer is gelukkig nog hetzelfde. Het ruikt ook nog hetzelfde: de geuren van eten vermengd met zijn after shave. Ik snuif het genietend op.

„Ruikt het vertrouwd?” fluistert Samuel in mijn nek. Ik knik en draai me om. Hij trekt me tegen zich aan. Ik vlij mijn hoofd tegen zijn borst. Zo staan we minutenlang: „Ik ben zo blij dat je er bent” zegt hij uiteindelijk. „Ik heb je gemist”, antwoord ik gesmoord: „Kunnen we als mijn kinderen straks ook weg zijn niet een klein beetje vakantie nemen van onze afspraak elkaar nooit meer te zien?”