Daghoroscoop 4 december - Er hangt een verrassing in de lucht, Maagd

VANDAAG JARIG

Als je, in financieel opzicht, een moeilijke tijd achter de rug hebt, zul je in 2022 aan een nieuwe episode van je leven kunnen beginnen. Bevrijd jezelf van nodeloze lidmaatschappen, abonnementen, schulden en andere lasten. Minder is beter, en dat geldt ook voor spullen die je nooit gebruikt.

ZONDAG JARIG

Er kan sprake zijn van een erfenis. Daarvoor hoeft niet per se iemand te sterven, je kunt ook genoemd worden in een testament of codicil. Zit je in onroerend goed, dan zul je goede zaken kunnen doen komend jaar. Zorg voor een degelijk belastingplan en houd je daaraan.

RAM

Doe wat je doet met passie en intensiteit, maar sluit je niet helemaal af van hetgeen zich om je heen afspeelt. Mensen kunnen het oneens zijn met je ideeën of opvattingen. Luister liever, dan je mening tegen beter weten in te verdedigen.

STIER

Een vervelende situatie gaat voorbij, waardoor de sfeer verbetert en de lucht opklaart. Binnen een relatie kan de intimiteit toenemen. Verblijf je in het buitenland, houd dan rekening met problemen met autoriteiten.

TWEELINGEN

Relaties kunnen een mijnenveld zijn met allerlei emoties die de situatie beïnvloeden. Doe een stap terug en zeg niets waarvan je spijt kunt krijgen. Je kunt veel over jezelf te weten komen als je je eigen rol onder een loep legt.

KREEFT

Er kan een verrassend emotioneel conflict ontstaan en je zult het lastig vinden daar onverschillig tegenover te staan. Houd er rekening mee dat gemaakte plannen gecanceld kunnen worden. Gebruik geen stopcontacten die kapot zijn.

LEEUW

Het beste deel van dit weekend zijn de vroege ochtenduren. Sta met de vogels op en geniet van het leven in het morgenlicht. Als je naar buiten gaat, zul je niet alleen zijn; er wachten je prettige ontmoetingen, leuke momenten en activiteiten.

MAAGD

Er hangt iets in de lucht van een aangename verrassing of hilarische gebeurtenis. Er kan zich onverwacht bezoek aandienen wiens levendige aanwezigheid je kan inspireren en stimuleren. Je partner kan een geheim onthullen.

WEEGSCHAAL

Er kan sprake zijn van een ongebruikelijke hoeveelheid variatie en beweging in je privéleven. Omstandigheden in een bepaalde situatie kunnen anders zijn dan ze daarvoor waren. Iemand kan jouw leven op z’n kop zetten.

SCHORPIOEN

Een vroege stoorzender kan tot gevolg hebben dat je eerder opstaat dan gebruikelijk. Dat geeft je echter de kans om meer te doen dan je van plan was. Negeer mensen die er op uit zijn je het leven zuur te maken.

BOOGSCHUTTER

Laat je niet in slaap sussen door een denkbeeldig gevoel van veiligheid, want je kunt met een paar risicovolle zaken worden geconfronteerd. Hoed je voor roekeloosheid. De tijd is niet rijp voor gevaarlijke activiteiten.

STEENBOK

Plaats dit weekend in het teken van rust. Doe kalm aan, voltooi een paar noodzakelijke taken en begin niet aan iets nieuws. Een massage of een bezoek aan de sportschool zou een goed idee zijn als je niet hoeft te werken.

WATERMAN

Graaf diep en in eenzaamheid als je antwoorden zoekt op essentiële kwesties, want sociaal gebabbel zonder enige diepgang biedt geen oplossingen. Bezoek in aangenaam gezelschap een nieuw buurtrestaurant.

VISSEN

Stel je vernieuwend op en ga op zoek naar onorthodoxe manieren om je taken te vervullen. Je zult overvloedig worden beloond als je je die inspanning getroost. Routine is immers stilstand en daarmee schiet je niets op.

