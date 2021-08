Is het ouderwets om als vrouw de naam van je partner aan te nemen?

Uit recent onderzoek van LINDA. komt naar voren dat maar liefst 74 procent van de vrouwen de achternaam van haar partner voert. Andersom gebeurt dat in 1,1 procent van de gevallen. Verder hield 16 procent haar eigen naam en 3,6 procent van de vrouwen ging voor een dubbele achternaam. In totaal vulden 1508 getrouwde vrouwen de anonieme vragenlijst in.

Traditie

De traditie dat vrouwen de achternaam van hun man aannemen is misschien wel een van de meest traditionele rolpatronen in de westerse cultuur. Maar waarom kiezen zo weinig mannen en vrouwen ervoor om deze traditie te doorbreken?

Uit onderzoek van The University of Nevada blijkt dat er een verband bestaat tussen tradities in heteroseksuele romantische relaties en machtsstructuren ten gunste van mannen. Uit eerdere onderzoeken zou ook al zijn gebleken dat vrouwen die van deze traditie afwijken, als assertiever en ambitieuzer worden gezien.

Romantisch

Bij ons op de redactie zorgt deze traditie voor wisselende reacties. VROUW-collega M. heeft er bewust voor gekozen om haar eigen achternaam aan te houden toen ze in het huwelijksbootje stapte. „Deze achternaam heb ik al heel mijn leven, waarom zou ik dan opeens een andere aannemen? Ik vind dat ontzettend ouderwets!”

VROUW-collega D. is net verloofd, maar zeker van plan om de achternaam van haar man aan te nemen. „Ik vind zijn achternaam mooier en het heeft naar mijn idee ook wel iets romantisch.”

Praat mee

