’Na mijn eerste menstruatie was een bloedtransfusie nodig’

Menstruatie is al geen gangbaar gespreksonderwerp voor bij de koffieautomaat, laat staan dat de hoeveelheid tampons en maandverbanden dat is. Het gevolg is dat veel vrouwen bij abnormale klachten (te) laat aan de bel trekken. Omdat maar liefst 500.000 vrouwen kampen met hevig menstrueel bloedverlies, roept de landelijke voorlichtingscampagne Bloedserieus deze novembermaand op tot meer openheid.