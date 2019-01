Goede voornemens van VROUW-vrouwen ’Ik wil dit jaar weer verliefd worden’

Het nieuwe jaar is een moment om stil te staan bij ons leven en onze gezondheid. De populairste voornemens van Nederlanders zijn dan ook minder drinken, stoppen met roken, een betere balans creëren tussen werk en vrije tijd en beter organiseren. Lang houden we het meestal trouwens niet vol. In januari haakt een groot deel al af en tegen de tijd dat we maart aantikken, heeft 80% van de vrouwen het opgegeven.

Op de redactie van VROUW zijn we natuurlijk vastbesloten om de plannen wél vol te houden.

HOOFDREDACTRICE MARIEKE 'T HART

"Ik wil een sixpack! Ik sport best veel; zo’n drie tot vier keer per week, maar een sixpack is ver te zoeken, vooral omdat ik een echte bourgondiër ben. Daarom overweeg ik dit jaar om aan de slag te gaan met een personal trainer. Samen met hem of haar hoop ik echt zichtbaar resultaat te krijgen: dus weg met de kipfiletjes op mijn armen en op naar een strakkere buik.

Helaas vrees ik dat ik dan ook mijn voeding moet gaan aanpassen. Dat vind ik een stuk moeilijker dan intensief sporten. Maar het idee dat ik van de zomer met een sixpack op het strand lig, maakt veel goed."

ONLINE-REDACTEUR DAPHNE VAN ROSSUM

"Het liefst zou ik het net zo poëtisch willen verwoorden als de Noorse prinses Märtha Louise, die heeft besloten zich te richten op gevoelens van geluk en positieve liefde in plaats van op haar tekortkomingen. Ze kreeg hierop veel bijval van volgers op sociale media. Zelf kom ik niet verder dan een vrij doorsnee opsomming: afvallen, meer sporten en meer tijd voor mezelf.

Daarbij wil ik de maand januari meedoen met dry january en als kers op de taart hoop ik met mijn vriend een mooie reis naar Japan te gaan maken om daar in het voorjaar de kersenbloesems te zien. Ik denk dat gevoelens van geluk en positieve liefde tijdens een dergelijke trip niet moeilijk realiseerbaar zullen zijn…"

VORMGEVER MARION LANSMAN

"Voor het eerst in 54 jaar heb ik wel degelijk een goed voornemen. Ik wil echt een paar kilo kwijt. En het liefst nog vóór het voorjaar. Sporten deed ik altijd al wel, maar nu moet ik echt nog één keer vaker in de week gaan. En omdat ik een zittend beroep heb, heb ik me voorgenomen om meer te gaan wandelen.

De rest moet van voeding komen. Niet meer altijd een tweede bordje opscheppen en wat minder koolhydraten eten. Ik neem wel kleine stapjes tegelijk, want anders zitten de kilo’s er in de zomer weer aan."

ONLINE COÖRDINATOR MAARTJE VAN ENGELEN

"Ik wil minder suiker eten. Niet omdat ik zo nodig wil afvallen, maar omdat ik altijd best weinig energie heb in het begin van het jaar. Met de kou krijg je snel last van een energietekort, merk ik. Het schijnt dat suiker je energie alleen maar wegneemt. Het geeft je bloedsuiker pieken en dalen, waardoor je uiteindelijk meer uitgeput bent. Minder snoepen dus, dat is het begin. En daarnaast wil ik ook alleen nog maar koken met verse producten.”

STAGIAIRE ELENOOR NIETSCH

"Ik zou wel weer eens verliefd willen worden dit jaar. Dat heb je natuurlijk niet volledig in de hand, maar ik ben er wel klaar voor. Ik ben nu alweer drie jaar single en het lijkt me leuk om het gevoel van verliefdheid weer eens mee te maken en met iemand alles te delen. Maar het moet wel vanzelf gebeuren. Als je er heel erg naar op zoek gaat, gebeurt het juist niet, volgens mij.

Ik ga me niet op een datingsite inschrijven en Tinder is ook niks voor mij. Ik heb liever dat de vonk zomaar overslaat tijdens een leuk gesprek in een café. Hopelijk van beide kanten dan, natuurlijk..."

FREELANCE JOURNALIST ANNE NOORMAN

"Ik wil dit jaar voor eens en voor altijd over mijn vliegangst heen komen, door een verre reis te maken. Ik ben altijd al een enorme angsthaas geweest. Hoogtes, snelheid, spanning; het is allemaal niks voor mij.

De enige keer dat ik heb gevlogen, was voor een schoolreis naar Turkije en daar heb ik me al hyperventilerend en huilend doorheen gesleept, tot groot amusement van mijn klasgenoten.

Maar nu ik wat ouder ben en iedereen om mij heen de meest geweldige reizen door Azië, Australië en Nieuw-Zeeland aan het maken is, heb ik wel het gevoel dat ik iets mis. Ik hoop dat als ik eenmaal tien uur in een vliegtuig heb gezeten en alle tranen gelaten heb die ik kan laten, de angst weg is. En zo niet, dan heb ik het in elk geval geprobeerd."