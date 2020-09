Antilliaanse Galiña na fornu

Ingrediënten voor Galiña na fornu

~ 4 kippenbouten of 8 drumsticks

~ 2 sinaasappelen

~ 2 tomaten

~ 1 gele paprika

~ 1 rode paprika

~ enkele takjes peterselie

~ 1 blik tomatenblokjes

~ 2 teentjes knoflook

~ 50 ml olijfolie

~ 1 tl paprikapoeder

~ 1 tl knoflookpoeder

~ 1 tl zout

~ 1 tl zwarte peper

~ 2 Spaanse pepers

Bereidinsgwijze

Stap 1:

Kruid de kip met paprikapoeder, knoflookpoeder, peper en zout en laat minstens een half uur staan. Verwarm de oven voor op 180 °C.

Stap 2:

Pers 1 sinaasappel uit en schil de andere en snijd het vruchtvlees in plakken. Meng het sap met de olijfolie en wrijf de kip hier mee in. Leg de kip in een ovenschaal. Giet de rest van de olie erover.

Stap 3:

Snijd de paprika’s in kleine reepjes en de Spaanse peper (verwijder de zaadlijsten) in ringen. Meng dit met de tomatenblokjes, inclusief het sap. Giet het groentemengsel over de kip. Leg de plakjes sinaasappel er omheen.

Stap 4:

Plaats de schaal in de oven en laat de kip in 30/40 minuten goudbruin worden. Hak de peterselie fijn en strooi over de kip.

