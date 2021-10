Deel 3: ’Het voelde heel relaxed, tot we samen naar een feestje gingen’

Wist je dat een man al bindingsangst kan krijgen als je hem zegt dat je een keer met hem naar je lievelingsrestaurant wil? Ik hoorde het een datingexpert onlangs zeggen in één van zijn video’s. Zo’n uitspraak kan zo maar een trigger zijn voor een man om zijn biezen te pakken, voor zover hij die al had uitgepakt natuurlijk. En hoewel het te belachelijk voor woorden klinkt, weet ik inmiddels dat sommige mannen daadwerkelijk zo in elkaar zitten...

Couscous en kusjes

Ik ontmoette Soufiane via dating-app Happn. Hij was half Marokkaans en ik vond hem meteen extreem knap. We pakten lekker door; van Happn via Instagram en toen Whatsapp, naar een eerste date. Hij nodigde me bij hem thuis uit en zou zijn beste couscous met kip maken en een wijntje halen (ja, Souf dronk gewoon alcohol, hij rookte ook, maar dat terzijde). Een eigen huis, moeite doen en de persoonlijke, Marokkaanse twist, je begrijpt: het regende bonuspunten.

De couscous was goed gelukt, de wijn lekker en zijn kusjes smaakten naar meer. Na het eten besloten we nog even te wandelen. Hij woonde prachtig, statig zelfs, vlakbij de Pijp. Ook weleens fijn, een man die het goed voor elkaar heeft. We hadden gezellige gesprekken en het werd laat. „Ik bestel een Uber voor je”, zei hij rond een uur of één. „Je fiets breng ik morgen wel even. Ik moet toch nog naar mijn familie in Osdorp.” Ik was bijna in shock van zijn voorbeeldigheid. Zo kom je ze niet vaak meer tegen. Op het stoepje voor zijn deur wachtten we samen op mijn Uber. „App me als je thuis bent”, zei hij en gaf me een afscheidszoen. Kan het nog perfecter?

Summer of love

De dagen daarop zocht Souf elke dag contact met leuke updates. Foto’s met vrienden, flirterige voice-memo’s, attente videobelletjes en uiteraard kwamen er vervolgdates. Picknicks in het Sarphatipark, roadtrips en dagjes strand. De avonden die ik niet met mijn dochtertje was, bracht ik met hem door. Het voelde goed om in zijn armen op de bank te liggen en ik voelde me trots om naast zo’n lekker ding door de stad te lopen. Het ging soepeler dan alle dates van het afgelopen jaar. Dit beloofde een fijne zomer te worden.

En dat was ook waar ik voor ging met Souf. Een leuke tijd en één iemand hebben met wie je de tofste dates kon plannen. Ik was niet uit op een relatie en stond er met hem heel ontspannen in. Nu ben ik nooit het type geweest dat op date één over trouwplannen en baby’s begint (wie zijn deze vrouwen?!), maar met Souf was ik relaxter dan ooit. Zo lang het leuk was, was het goed. Ik liet hem vooral aan zet, maar liet wel voortdurend merken hoe enthousiast ik was.

Mee naar mijn vrienden

Halverwege de zomer vierde een goede vriendin haar verjaardag bij één van onze favoriete Amsterdamse bars. Het was één van de heetste zomerdagen, dus het werden verjaardagsdrankjes op het terras. „Neem je Souf ook mee? Kan ik hem eindelijk ontmoeten”, appte ze. Souf reageerde enthousiast. We zouden samen eten en daarna richting de verjaardag. Maar een paar uur van tevoren appte hij: „Ik kan trouwens niet meer mee, ik moet naar mijn zus vanavond.” Geen excuses, geen moeite, geen alternatief voorstel, niks liefs. Hoezo?

Brug te ver

Er volgde een radiostilte, die nog altijd voortduurt. De hele zomer samen, vooruit, maar mee naar mijn vrienden was voor Souf kennelijk een brug te ver. Tja, ik moet natuurlijk ook niet zo overdrijven.