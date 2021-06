Doe je je kind een groter plezier met de naam Kees of met Thunder?

Soms doen ouders hun stinkende best hun kinderen een unieke naam te geven. Zo noemde reality-ster Kim Kardashian haar eerste dochter North West. Ook kwamen in de populaire tv-serie De Luizenmoeder twee nogal bijzondere namen voor: Maledief (ja je leest het goed, het is geen typfout) en Phillippien. Maledief is vernoemd naar de plek waar ze verwekt zou zijn, de Malediven, en Phillippien is vernoemd naar haar vader en moeder, Phillip en Pien.

Unieke namen

Maar doe je een kind wel plezier met zo’n ongewone naam? Een unieke naam zullen velen dan wel niet snel vergeten, maar wellicht moet het kind om de haverklap uitleggen waar de naam precies vandaan komt, hoe je het spelt en wat het betekent. Daarnaast, zal het kind later als volwassene nog steeds blij zijn met de unieke naam?

Oer-hollands

Aan de andere kant zijn veel voorkomende namen, zoals de oer-hollandse Kees, Jan, Anne en Loes, minder origineel. Al jaren komen dezelfde namen voor in het lijstje van de meest populaire namen in Nederland. Zo staan Noah en Emma al jarenlang in de top drie, viel te lezen in De Telegraaf.

Hierdoor zou het wel eens kunnen voorkomen dat een kind in de klas komt bij (meerdere) naamgenootjes. Uniek is de naam dan niet meer te noemen. Is dit jammer voor het kind?

Praat mee

