’Provoceren is geen demonstreren, houd je gewoon aan de regels’

Ik classificeer mijzelf als ‘kritische burger’. Er zijn een hele hoop dingen die onze overheid doet, waarmee ik het oneens ben. Die ik onrechtvaardig vind, politiek onjuist of ronduit moreel verkeerd. Over de coronamaatregelen ben ik zeer sceptisch. Met het risico als complotdenker te worden weggezet: vanaf het begin van de lockdown vind ik al dat de maatregelen veel te ver gaan. Er worden keuzes gemaakt die wat mij betreft volstrekt onlogisch en bovendien op vele fronten schadelijk zijn. Schadelijker dan het virus zelf.

Zorg

Ik vind de macht die deze regering zichzelf toe-eigent door het invoeren van allerlei restricties en het proberen door te drukken van een spoedwet, die in strijd is met onze grondrechten, schokkend. Ik vind het schandelijk dat mensen hun familie niet meer mogen zien. Dat kinderen maandenlang niet naar school hebben gekund. Dat duizenden mensen verstoken zijn geweest van noodzakelijke zorg. Dat we niet meer zelf mogen bepalen wie en hoeveel mensen we in ons eigen huis ontvangen. Wat mij betreft is het allemaal een groot circus. Maar ik ga niet op het Malieveld een horde mensen staan knuffelen. Regels zijn namelijk regels, dus daar houd ik me aan. En ondertussen verzet ik mij, op verschillende manieren. Want demonstreren is wat anders dan saboteren.

Als ik lees dat winkeliers wanhopig worden, omdat ze iedere dag zowat op de vuist moeten met hun klanten die doodleuk met het hele gezin komen ’funshoppen’, vraag ik me af wat die mensen bezielt. Ik snap dat je er klaar mee bent dat je niet meer gezellig met z’n allen een middagje uit winkelen kunt. Ik snap ook dat je het idioot vindt dat je, als je met een stel vrienden het terras op gaat, tegen elkaar moet gaan zitten schreeuwen omdat je allemaal 1.5 meter afstand moet houden. Ik vind het ook van een idiotie die z’n weerga niet kent. Maar wat bereik je ermee door het niet te doen en met je ’lekker puh’-houding toch met je biertje tegen elkaar aan te schurken?

Neergeknuppeld

Met - ten overstaan van je kinderen - in discussie te gaan met een winkelmedewerker die je verzoekt alsjeblieft niet met de hele familie door de rekken te struinen? Het beleid verandert er niet door. Sterker nog, het wordt er alleen maar strenger van. Hoe meer provocatie, hoe meer de boel wordt aangescherpt, in het kader van de veiligheid en de orde. Dat is voor de overheid namelijk een mooie stok om mee te slaan (niet zelden letterlijk, zo hebben we dit weekend maar weer eens gezien). En dan liggen we straks allemaal neergeknuppeld op de grond en hebben we gekregen wat we nou juist niet wilden: een totalitaire post-corona staat.

Provoceren voelt misschien lekker en alsof je heel dapper opstaat tegen onrecht, maar eigenlijk is het weinig anders dan het gedrag van een driftige peuter, die stampvoetend z’n zin doordrijft en daarmee iedereen in z’n omgeving tot last is. Weinig constructief dus. Waarmee ik niet wil zeggen dat je je niet tegen onrecht moet verzetten, want dat moet je wel. Het zou namelijk zonde zijn als de teller van die 75 jaar vrijheid die we dit jaar vierden straks weer op nul komt te staan. We weten tenslotte allemaal wat er gebeurt als je wegkijkt, in plaats van actie onderneemt. Maar je kunt ook het verzet in zonder het regime rechtstreeks in het gezicht te spugen, en daarmee heel veel anderen in gevaar te brengen.

Schaapjes

Demonstreren, staken, provoceren, rellen... Het is allemaal vooral symboolpolitiek. Bedoeld om jezelf een goed gevoel te geven, omdat je dan zogenaamd ’iets gedaan’ hebt. Maar meedoen met een grouphug, of heel demonstratief je winkelwagentje lekker niet desinfecteren en dan op de groenteafdeling uitgebreid over de courgettes heen gaan staan hoesten, leidt niet tot verandering maar tot polarisatie. En laat dát nou juist een krachtig machtsmiddel zijn. ’Verdeel en heers’ luidt niet voor niets het spreekwoord. Dan is het tenslotte slechts een kwestie van wachten tot alle schaapjes netjes in de wei staan.