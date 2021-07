Is het verstandig om met een baby in één bed te slapen?

De onderzoekers van de Universiteit van Kent bezochten 178 moeders en hun baby’s toen die 3, 6 en 18 maanden oud waren en analyseerden de data van zowel moeder als kind. Zij concluderen dat het samen slapen in een bed met je baby geen positief of negatief effect heeft op het hechtingsproces tussen moeder en kind.

Het onderzoek ontkracht de opvatting dat samen slapen met je baby goed zou zijn voor het opbouwen van een band tussen moeder en kind. Sommigen mensen denken dat dit het geval is, maar dat is onterecht, aldus hoofdonderzoeker Bilgin.

Risico’s

Het Nederlands Centrum Jeugdzorg maakt onderscheid tussen ‘rooming-in’ en ‘bedding-in’. Rooming-in betekent samen slapen met je baby op een kamer, maar in een apart bed. Bedding-in verwijst naar het slapen in één bed met je baby. Sommige ouders kiezen voor een ‘co-sleeper’, waarbij het kindje een eigen bedje heeft, maar toch direct naast de ouder ligt.

Het NCJ raadt ouders af samen in een bed te slapen met hun baby in de eerste vier maanden vanwege de risico’s die dit met zich meebrengt. Het zou de kans op zuigelingensterfte verhogen, omdat de slaapomstandigheden weleens onveilig zouden kunnen zijn. Wat als je in je slaap op je baby gaat liggen of de baby verstikt onder een deken?

Het NCJ adviseert ouders wel om op dezelfde kamer te slapen als hun baby. Hierdoor zou een baby beter signalen kunnen geven wanneer hij/zij voeding nodig heeft. Mochten ouders er toch voor kiezen een baby jonger dan 6 maanden bij zich in bed te laten slapen, zijn er een aantal aandachtspunten, aldus het NCJ. Zo is het van belang de baby op de rug te laten slapen, ervoor te waken dat het kind niet oververhit raakt, op te letten met dekens en kussens en geen verdovende middelen te gebruiken.

Praat mee

Slaap jij samen met je kind in één bed of heb je dit vroeger gedaan? Of vind je dat een kind in een eigen bed moet slapen? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!