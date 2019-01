Annoesjka viel ruim 40 kilo af: Toen ik 107 kilo woog, ging het roer om

Sinds haar kinderjaren was ze al aan het lijnen. Op 1 januari 2002 besloot ze blij te zijn met elke gram die eraf zou gaan. Geen streefgewicht en geen deadline. Toen woog ze 107,7 kilo, nu 66 kilo. Ze is inmiddels gewichtsconsulent en heeft twee kinderen.

Als kind... “Was ik dikker dan de rest van mijn klas. Ik kreeg van alles naar mijn hoofd geslingerd en werd altijd als laatste gekozen met gym. De schooldokter stuurde me naar de diëtist. Die arceerde met een gele pen in mijn eetdagboek dat ik een roze koek had gegeten. ‘Mag niet hè,’ zei ze dan. Tot op latere leeftijd at ik dus stiekem.”

VRESELIJKE EETBUIEN

Verschillende lijnpogingen... “Heb ik achter de rug, ook als puber al. Dan zei ik tegen mezelf: ‘Vanaf maandag mag je geen tussendoortjes meer.’ Dat ging vaak dinsdag al mis. Met mijn moeder volgde ik een brooddieet, maar dat was niet vol te houden. Net als Sonja Bakker, Mindful Afvallen en het Ananasdieet, dat ik samen met mijn vriend deed. Het werkte altijd maar tijdelijk.”

Mijn gedachten werden beheerst... “Door eten en afvallen. Ik had vreselijke eetbuien. Die kwamen voort uit het niet tevreden zijn met mezelf. Dan at ik een pak rijstwafels met boter en kaas, en daarna nog een heel pak koekjes.”

107,7 KILO

Met Kerstmis stond ik op de weegschaal... “En daar stond het: 107,7 kilo. Op dat moment gebeurde er iets in mijn hoofd. Ik had me al vaker op 1 januari voorgenomen om af te vallen, maar in 2002 gaf ik mezelf geen streefgewicht en geen deadline. Daardoor was er geen druk. Ik nam mezelf voor om blij te zijn met elke gram die ik zou verliezen. Ineens waren de maaltijden voldoende en kon ik redelijk maat houden.”

ZELFBESCHERMING

De druk van... “Iets niet mogen eten en het daardoor juist willen, die is weg. Met drie gewone maaltijden op een dag, fruit en af en toe een stuk taart op een verjaardag en een dessert in een restaurant, raakte ik 20 kilo kwijt. Daarna durfde ik de sportschool pas in en viel ik in twee jaar tijd 47 kilo af.”

Als ik boos ben... “Voel ik nog steeds de drang om te eten. Daarom heb ik geen hagelslag of chocoladepasta in huis. Uit zelfbescherming – bij alcoholisten zet je ook geen fles wijn neer. Maar ik gun mezelf wel lekkers. Dan koop ik op de markt geroosterde noten en eet ik die ’s avonds als snack. Of ik koop een of twee bonbons in plaats van een reep chocolade. Op is op. Blijvend afvallen kan alleen door gedragsverandering.”

