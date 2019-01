'Ik wil geen doemdenker zijn, maar dit is toch wel heel verontrustend'

Er zit plastic in onze poep. Dat is de conclusie van een onderzoek dat werd uitgevoerd door de Universiteit van Wenen. Zij hebben gezonde mensen uit acht landen - waaronder Nederland - gevraagd ontlasting naar hen op te sturen, en tot hun verbazing troffen zij in alle samples plasticresten aan.

Schade

Plastic is niet bio-afbreekbaar: het valt uit elkaar in microscopisch kleine bolletjes, de zogeheten microplastics. Of nóg kleinere deeltjes: nanoplastics. Microplastics kunnen geen cellen binnendringen; nanoplastics wel. Men weet nog niet precies wat dit voor onze gezondheid gaat betekenen, maar veel goeds kan het niet wezen.

Het is al langer bekend dat sommige plasticsoorten schade aan ons lichaam toebrengen, maar de ene soort was nog niet verboden of de andere kwam er voor terug. En nu blijken er in iedere 10 gram ontlasting gemiddeld twintig stukjes plastic te zitten.

Lees nu op vrouw.nl: Met dochterlief op zoek naar bruidsjurk... 'Sorry, in jouw maat hebben we niks'

Doemdenker

Ik wil geen doemdenker zijn, zo aan het begin van een nieuw jaar, maar dit is toch wel heel verontrustend. In 2007 kwam de Engelse ontwerpster Anya Hindmarch met een (inmiddels iconische) canvas tas, met daarop de tekst: I'm not a plastic Bag. Ik heb toen zo’n tas weten te bemachtigen, en ik heb hem nog steeds.

Maar de problemen die Hindmarch destijds aan de kaak wilde stellen, zijn er ook nog steeds. Sterker nog: ze zijn alleen maar groter geworden. Geïnspireerd door haar verhaal schreef ik in 2007 mijn eerste column over het enorme plastic 'eiland' dat over de wereldzeeën drijft. Ook dát eiland is alleen maar groter geworden.

Lees nu op vrouw.nl: Joanna begeleidt 'Wie is de Mol'-kandidaten: Ik ken veel geheimen

Rietjes

O, wat zijn we trots dat we de plastic tasjes inmiddels in de ban hebben gedaan, en nu moeten ook de plastic rietjes eraan geloven. Natuurlijk, alle beetjes helpen en je moet ergens beginnen. Maar feit is dat we verdrinken in het plastic. Overal vind je plastic deeltjes in terug: in plankton, vis en schaaldieren, maar ook in flessenwater, honing en zout.

En nu dus ook in onze poep. We eten en drinken niet alleen plastic, we ademen het ook in. Van alle vezels in de buitenlucht is inmiddels 27% van plastic. Microplastics uit autobanden dwarrelen door de lucht, en bij het dragen van synthetische kleding (zoals nylon, polyester en fleece) adem je minuscule plasticdeeltjes in.

Lees nu op vrouw.nl: ‘Ik dacht dat zelfhaat de beste motivator was om af te vallen’

Plastificeren

En dan zijn er nog alle voedselverpakkingen. Mijn oom Frans, een scheikundige, vond dertig jaar geleden al dat je bij de slager geen plastic velletjes tussen je vleeswaren moest laten doen want: "Dat plastic lekt in je eten en dat is niet gezond."

Dat leek mij toen hoogst onwaarschijnlijk maar inmiddels weet de rest ook dat het wáár is. Wat gebeurt er als die nanoplastics in onze bloedbaan komen, of zich vastzetten in onze organen? We moeten heel snel bijleren als we ons niet willen laten plastificeren - een andere keuze is er niet meer.

Lees nu op vrouw.nl: Esther viel 32 kilo af