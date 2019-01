‛Voor een bloedmooie sportcoach zou ik wél extra mijn best doen’

Omdat mijn spekschort dramatische vormen begon aan te nemen, wilde ik aan de slag met een personal trainer.

Een nieuwe, welteverstaan. Vorig jaar had ik het ook al geprobeerd. Toen werd het helemaal niks. Ondanks zijn inspanningen kon mijn coach er niet voor zorgen dat ik geregeld naar de sportschool kwam.

Analyseren

Voordat ik een nieuwe trainer boekte, moest ik eerst analyseren waar het nou precies op stukgelopen was. Nadat ik even had nagedacht, was ik eruit. Dat ik nog steeds veel te dik was, lag natuurlijk aan het feit dat mijn ex-personal trainer een man was. Daardoor was ik niet gemotiveerd. De oplossing was simpel. Mijn nieuwe PT zou een vrouw zijn.

Blonde bombshell

Een bloedmooie vrouw. Want dan zou ik natuurlijk extra mijn best doen. Bij mijn lokale sportschool koos ik er een uit. Ze was perfect. Een blonde bombshell van net 30 met een loeistrak trainingspak aan.

Toen ze zich met een stralende lach aan me voorstelde, wist ik het zeker. In no time zou ze mijn gewicht weten terug te brengen van 106 naar 91 kilo. Het zou een kwestie van weken zijn voordat mijn lichaam er weer uit zou zien alsof ik een uit marmer gehouwen Griekse God was.

Halfdood

Nadat ik me had omgekleed, gingen we aan de slag. Ik wilde eerst een gezellig praatje maken, maar daar wilde mijn nieuwe trainer niks van weten. Ze zette me op een fiets in standje Alpe d’Huez.

Toen ik daar halfdood vanaf kwam, moest ik gewichtheffen. We sloten de sessie af met wat yogaoefeningen. Ik was kapot. Mijn personal trainer met haar stralende lach zei: „We hebben nog heel wat werk te doen.”

Lekker zwaar

De volgende dag had ik gillende spierpijn. Ik wilde aan mijn nieuwe trainer bewijzen dat ik gemotiveerd en volhardend was. Daarom ging ik die dag nog een keer trainen. Lekker zwaar. Ik zette alle standjes net wat zwaarder dan de dag ervoor.

Fysio

En toen sloopte ik mijn kuit. Mijn blonde trainer heb ik niet meer gezien. De enige bij wie ik nu wekelijks op de massagetafel lig, is mijn fysio. Hij vindt dat ik stapje voor stapje vooruit ga.

