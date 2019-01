Ben jij een aangename gesprekspartner? Test het hier!

Echt gehaat is de reactie: ‘ja, dat heb ik ook’. Nu denken mensen dat ze met deze reactie betrokkenheid tonen. Maar het probleem is dat deze quasi-invoelende-mensen er alleen maar op uit zijn om het gesprek te kapen.

EIGEN VERHAAL

Want na de reactie 'Dat heb ik ook’, volgt alleen maar hun eigen verhaal zonder dat er enige moeite wordt gedaan om terug te komen op het verhaal van de ander. Sterk verwant aan deze reactie is het ‘ja, maar’.

Ook deze reactie wekt wrevel op, simpelweg omdat ‘ja’ geen ‘ja’ is en het gemaar de aanzet is tot een redenatie die ‘beter’ is dan wat net is beweerd. Ja-maar-mensen zijn gewoon niet in staat om de ander het podium te gunnen en hebben alle kenmerken van de betweter.

'Ik eet stiekem alles wat ik in huis heb'

NEP-VRAGENSTELLER

Nummer drie op de lijst is de reactie: ‘hoe kom je daar nou bij?’ Formeel gezien gaat het hierbij om een vraag naar meer informatie, maar in werkelijkheid is de nep-vragensteller helemaal niet geïnteresseerd in nadere toelichting.

Nee, de bedoeling is om het verhaal van de ander onderuit te halen of op zijn minst om twijfel te zaaien over alles wat is gezegd. Zelfs een simpele opmerking zoals ‘het is hier benauwd’ kan worden gevolgd door ‘hoe kom je daar nou bij’, een beproefde techniek om de gesprekspartner onzeker te maken.

AANDACHT

Nummer vier op de lijst is de reactie: ‘tja, waar moet ik beginnen’. Op mijn spreekuur zeg ik tegenwoordig onmiddellijk: ‘helemaal aan het eind’. Want doe je dat niet, dan volgt een verhaal waar geen eind aan komt.

Met andere woorden: de persoon in kwestie weet heel goed waar hij moet beginnen, maar wil zich verzekeren van de onverdeelde aandacht en het ijzeren geduld van de luisteraar. Dat is op zijn zachts gezegd: dwingend.

Zo lijk je wel 5 kilo slanker!

AFLEIDEN

Nummer vijf op de lijst is de reactie: ‘wat zegt dat over jou’. Het is een vorm van amateurpsychologie die bedoeld is om de aandacht af te leiden van de eigen persoon en de gesprekspartner een schuldgevoel aan te praten. Zelfs een onschuldige opmerking als ‘wat heb ik het benauwd’ kan met de reactie ‘wat zegt dat over jou’ impliceren dat de ander niet deugt. Heel irritant.

Al deze irritante reacties zijn afkomstig van mensen die geen zin hebben om te luisteren, maar veel liever zichzelf horen praten. Wie daarom niemand meer over heeft om een gesprek mee te voeren, weet nu precies waarom.