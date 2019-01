Ik vond het net een termietenheuvel, de soezentaart van Nicole. Niet dat het niet slim was bedacht om gewoon een aantal van die dingen op elkaar te plakken en zo de gewenste hoogte te krijgen, maar serieus, het ding zag er niet uit.

MINDER FRAAI

Het was sowieso de aflevering van minder fraaie baksels. Anna’s croquembouchestortte voor de camera nog iets verder in elkaar. Er rolde, heel sneu, zelfs een soesje weg. En Vincent kwam met een exemplaar dat niet af was. Zijn toren, die 40 cm had moeten meten, had wel wat weg van een Colosseum zonder deur- of raamopeningen. Ook leuk, maar dat was de opdracht niet.

Ik heb zelf ook zo’n taart gemaakt, met Kerstmis dit jaar, en de truc zit hem 'gewoon' in een fatsoenlijke kegel; je bouwt eerst zo’n ding en plakt vervolgens de soezen erop. Een kind kan de was doen. Een soezentoren zonder body willen maken, is vragen om problemen. Even voor de eerlijkheid: ik maakte hem met gekochte soesjes, dat scheelt natuurlijk wel tijd.

Natuurlijk waren er deelnemers die dat ook hadden bedacht en netjes een cone, zoals dat ding officieel heet, in elkaar knutselden. En vanzelfsprekend was er weer één meesterstuk dat qua uiterlijk met kop en schouders uitstak boven de rest. Ik denk niet dat ik nog een naam hoef te noemen…

KORTE FLIRT

En wat gebeurde er nog meer deze aflevering? O ja, het thema was hartig. Had ik dat al verteld? André werd er dolgelukkig van. Daar aast hij nou al weken op. Voor de 'signatuuropdracht' moesten burgertjes worden gemaakt. Jurylid Janny greep het moment aan voor een korte flirt met Cas. Inzet: zijn antieke gehaktmolen. "Nou", zei Janny, "die is wel heel oud. Ouder dan ik." Cas schopte de bal ver naast het doel: "Nou, dat weet ik niet hoor." Ehm… Cas, dat kost punten hè.

Bij Kim verliep het allemaal niet heel erg soepeltjes. Haar broodje deed 'doods' aan, vond Robèrt. En Janny vond haar burger ook niet erg op smaak. Eigenlijk voelde ik hem toen al aankomen. Er zit een patroon in de afleveringen dit seizoen. Overigens had Kim ook nog zelf ketchup gemaakt, maar die niet gebruikt want ze vond hem niet zo lekker. Ik denk dat dat een goede beslissing was; een doods broodje met een plens rode vloeistof. Daar krijgt niemand honger van.

IJSWATER

Dat kreeg ik wel van de tarte tatin met sjalotjes. Heet hangijzer bij de technische opdracht deze week: wat moeten we met het ijswater? Moet dat in het deeg, was je er je handen in of is dat gewoon ter verfrissing tijdens het bakken van de uien? Je zou bijna denken dat Maroeska het laatste dacht, want die moest ineens enorm plassen. (Serieus, programmamakers, vonden jullie iemand die naar de wc moet een heus uitzendmomentje?)

Kim deed er helemaal niks mee, waardoor haar deeg te droog werd. En 'onze Maroes'maakte natuurlijk in de tussentijd ook nog even wat gezellige blaadjes ter versiering. Een klein beetje tot de ergernis van de andere kandidaten; "De uitsloofster!"

JARIG

Hanneke was jarig op de tweede dag van het bakweekend. Andrés verzoek tot het zingen van Lang zal ze leven was lou loene; iedereen zat al met handen en/of hoofd in het soezendeeg. Ze hoopte dan maar tot 'Meesterbakker' te worden gekroond. Maar helaas, die eer ging voor de derde keer op een rij naar, jawel, Maroeska. Het lijkt een gelopen race te worden dit seizoen.

Ik schreef vorige week al dat ik dolgraag eens bij haar in de keuken zou willen kijken. En dat gaat nog gebeuren ook want ik kreeg een berichtje: ik ben welkom om samen een taart bakken! Yes! Ga ik natuurlijk een filmpje van maken, dus daar kom ik nog op terug. En dan ontfutsel ik haar meteen al haar geheimen!

TRAANTJE

Afijn, zoals gezegd, Kim had haar weekend niet. En dat betekende koffers pakken. Ze bleef er nog best vrolijk onder. Maar bij Janny zag ik een traantje blinken. Ach gut, je raakt toch gehecht aan die kandidaten natuurlijk.

Of zou ze zo blij zijn dat er volgende week gewoon weer zoet wordt gebakken? "Daar heb ik echt zin in", zei ons jurerende smulpaapje in ieder geval tegen haar collega. Wij ook. Eerst maar even een tarte tatin in de oven schuiven. Want man, man, man, wat heb ik toch weer een honger gekregen van deze aflevering.

