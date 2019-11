Elisa (56): Ergens heb ik een afslag gemist

Voel jij je leeftijd?

„Ja natuurlijk. Bijvoorbeeld als ik voor mijn werk over die vreselijke fysieke baan moet, over kasten moet springen en er dan als een soort lompe zeehond bovenop klap terwijl de tijd doorloopt. En in de ochtend als ik mijn bed uitstap en als een houten Klaas naar de badkamer loop. Op die momenten kan ik niet ontkennen dat ik mijn leeftijd voel ja.”

„Maar niet in mijn hoofd. Ik vind het vreselijk als jonge collega’s me met ’u’ aanspreken. Maar als bijvoorbeeld een telefonische verkoper me met ’jij’ aanspreekt, ben ik wel weer beledigd. Tja, heel dubbel. En waar ik soms denk dat de wereld knettergek aan het worden is, vinden mijn dochters dingen heel normaal. Op die momenten voel ik ook echt wel dat ik toch ouder word.”

Heb jij beautygeheimen?

„Nee, die heb ik niet. Ik sta echt weleens te kijken naar peperdure crèmes of loer stiekem op sites van plastisch chirurgen. Meestal als ik ’s middags in de plooien van mijn wangen nog beschuitkruimeltjes van het ontbijt ontdek. Maar ik ga nog steeds niet overstag. Ik blijf gewoon bij goedkope crèmes, waarvan ik dan wel wil weten of ze niet op dieren zijn getest.”

„En botox en fillers... heel eerlijk? Kijk eens goed naar sommige BN’ers… zijn zij er nou werkelijk van opgeknapt? Oh, wat wel geweldig is - hoewel ik niet denk dat je er echt mooier van wordt maar wel gelukkiger - : ik start elke ochtend met een koude douche. Ik ga er automatisch van zingen. Hoe mooi is dat?! Heerlijk begin van de dag!”

Schatten mensen je vaak op leeftijd?

„Via de telefoon schatten ze me altijd veel jonger. Vroeger schatten ze me altijd ouder, ik ben nou eenmaal genetisch belast met rimpeltjes. Tegenwoordig ben ik gemeenteraadslid voor 50PLUS en hoor ik regelmatig: ’Ben je niet te jong voor 50PLUS’? Dat streelt mijn ego wel.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn voeten staan met stip op 1. Die zijn klein en mijn tenen lopen keurig in een boogje. Daar kan ik nou echt blij van worden. Heel anders dan mijn handen; daar zie je de leeftijd heel duidelijk aan af.”

Waarmee ben je minder blij?

„De rimpels en het steeds slapper wordende vel rondom mond en wangen. Bij de ogen vind ik rimpels juist heel mooi. Oh en mijn spekrol. Ik haat hem. Hij is echt onmogelijk. Vooral wanneer ik een nieuwe bikini zoek. Hij weet zich er altijd weer uit te manoeuvreren. Ik heb nu eindelijk een model gevonden waarin ik hem helemaal kan wegstoppen. Met als nadeel dat ik dan helemaal bruin word, behalve die rol. Waardoor hij in de sauna ineens weer heel prominent aanwezig is.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mijn dochter zegt dat het mooi is dat ik altijd voor alles en iedereen klaar sta, hoe moe ik ook ben. En dat is wel waar. Dat hoor ik van meer mensen. Maar daar krijg ik zelf ook energie van. Ik denk automatisch in oplossingen en vind niks fijner dan mensen en dieren gelukkig(er) maken.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Nee. Ik weet nog altijd niet wat ik wil worden. Mijn grootste droom was altijd een eigen bedrijf. Inmiddels werk ik al 32 jaar bij de politie. Als zedenrechercheur kan ik veel betekenen voor mensen. Als oprichter van de Sinterklaasbank kan ik heel veel kindergezichtjes laten stralen. En als gemeenteraadslid kan ik wat betekenen voor de inwoners.”

„Ik doe dat op kleine schaal, zo dicht mogelijk bij de mensen zelf. Daar word ik blij van en dat geeft energie. Toch denk ik dat ik ergens een afslag heb gemist. Ik durfde vroeger, en misschien nog steeds, geen risico’s te nemen; ik koos altijd voor veiligheid. Daardoor heb ik veel mooie kansen laten liggen.”

Wat houdt je jong?

„Middenin het leven blijven staan.”

Heb je een levensles die je wil delen?

„In de huidige digitale wereld lijkt het gras bij een ander altijd groener. Dat is vaak helemaal niet waar. In real life zul je zien dat ook daar heel veel mos tussen zit. Blijf daarom jezelf, je hoeft jezelf niet beter voor te doen. Je bent goed zoals je bent.”

„Ik ben trots op schitterende vrouwen als Roxeanne Hazes (26) en Claudia Schoemacher (49) die durven te laten zien dat je niet perfect hoeft te zijn. En verder, heel cliché misschien: durf je hart te volgen. Dat, als jou over dertig jaar de vraag wordt gesteld of je bent waar je had willen zijn, je volmondig ’ja’ kunt antwoorden. En verder… wees eerlijk, oprecht en lief voor elkaar en... jezelf!”

