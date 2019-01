De slechtziende Angelien zet kinderboeken om naar braille

Angelien: "Ik zit op dit moment in een rollercoaster, heel bijzonder. Het is vreselijk leuk dat ik zoveel media-aandacht krijg voor HetSamenLeesMomentje, ik had geen idee dat het zo'n ding zou zijn."

OOGAANDOENING

Angelien is sinds 2002 slechtziend vanwege een oogaandoening. "Het begon met een loslatend netvlies, maar daarna is zo'n beetje alles fout gegaan wat er fout kon gaan met mijn ogen. Het is niet anders. Ik ben er altijd positief mee omgegaan. Het is een beetje een dooddoener, maar het leven gaat door. Dus ging ik op andere vlakken op zoek om - bijvoorbeeld - te kunnen lezen."

In 2017 zat zij in het revalidatiecentrum Het Loo Erf in Apeldoorn. "Daar leerde ik onder andere braille lezen. Tot dan toe probeerde ik het via bijvoorbeeld een loepbril, maar door braille te leren merkte ik bijvoorbeeld dat ik veel meer energie overhad aan het einde van de dag. Maar ik bleef iets missen...

HELEMAAL BLIND

Ik heb ruim dertig jaar voor de klas gestaan, zowel regulier als speciaal onderwijs maar voornamelijk de kleutergroep. Ik houd echt van voorlezen en dat werd nu wel moeilijk. In het revalidatiecentrum probeerde ik te bedenken wat ik voor de kinderen kon betekenen.

Daar had ik ook een paar braille-trainers die helemaal blind waren. We raakten in gesprek en ik vroeg hoe zij hun kinderen voorlazen. Dat was wel een dingetje; er werd vooral gebruik gemaakt van audioboeken.

VERTALEN

Ik vond het zonde; je kind voorlezen is hartstikke leuk en leerzaam. Ik moest hier iets mee doen voor mijn gevoel, dus besloot ik zelf kinderboeken naar braille om te zetten. Zo kunnen ziende kinderen het boek bij zich houden en de slechtziende of blinde ouders uit het bijbehorende brailleboek voorlezen.

Ik heb apparatuur aangeschaft en ben aan de slag gegaan, met de toestemming van twee schrijvers en hun uitgevers. Sinds september doe ik dit nu met kinderboeken. Mijn werk wordt heel goed ontvangen en ik ben van plan om nu twee boeken in de maand te gaan vertalen naar braille.

HARRY POTTER

Het gaat wel om dunne boekjes: 50 bladzijden is al snel 100 pagina's aan braille. Mensen kunnen ook verzoekjes bij mij inleveren, maar moeten dus niet met Harry Potter aankomen; dan heb je twintig boeken aan braille, dat is echt te veel!

Ik heb geen idee waartoe dit gaat leiden. Tot nog toe hebben zo'n vijftig mensen al boekjes besteld via de website, dat vind ik al heel veel. Ik had nooit gedacht dat mensen zo enthousiast zouden zijn. Zelfs scholen gaan nu bestellen en ook ziende ouders, zodat zij met hun slechtziende of blinde kind via deze weg kunnen meelezen.

Mocht de animo nog groter worden, dan ga ik manieren zoeken om de braille-boeken te blijven exploiteren. Het is voor mij begonnen als een hobby en dat wil ik ook zo houden. Het moet wel leuk blijven!"

