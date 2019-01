Jacqueline stopte met alcohol en... Viel 17 kilo af!

Ik heb de kilo’s... "Er echt aan gedronken. Dat ging zo geleidelijk dat ik het zelf niet zag. Totdat een vriendin tegen mij zei: 'Jij bent best fors.' Ik begreep daar niets van. Ik was verbaasd dat ik maat 40 niet meer paste."

Ik had het druk... "Met mijn gezin, m’n werk en een perfect leven creëren. Stress dronk ik weg. Ik at gezond, behalve op katerdagen. Dat waren er zo’n twee of drie per week. Als je geregeld drinkt, is je energieniveau en je bloedsuikerspiegel lager, waardoor je de hele dag trek hebt in koolhydraten. In boterhammen, pizza’s, hamburgers."

Twee jaar geleden dacht ik... "En nu is het klaar! Ik was 41 en al tien jaar sluimerde het gevoel: het kan bij mij ook nooit normaal. Ik vroeg me na twee glazen af of we wel genoeg hadden voor de hele avond.

'Wie houd je voor de gek?' dacht ik. 'Je bent voedingsdeskundige en terwijl je een e-mail beantwoordt over het belang van detoxen, schuif je een tweede tosti naar binnen op een katerdag...' Ik vergoelijkte mijn verslaving door tegen mezelf te zeggen dat ik drinken nodig had om te ontspannen."

Ik stopte niet per se... "Om af te vallen. Maar in de eerste tien maanden was ik al 17 kilo kwijt! Als je alcohol drinkt, vecht je lever alleen nog maar tegen het gif dat binnenkomt. Daardoor krijg je een laag bloedsuikergehalte en trek in vet eten. Dus als je stopt met drinken, mis je niet alleen de calorieën van wijn - in mijn geval wel 2000 (!) per week van zo’n 20 glazen - maar ook de calorieën die je daarna naar binnen werkt."

Niet meer drinken... "Zorgde ervoor dat ik weer fantastisch sliep. Tijdens je slaap verbrand je ook vet en bouw je spieren op. En doordat ik uitgerust was, kreeg ik meer zin om te bewegen. Pufte ik eerst bij de gedachte om naar het strand te fietsen, nu zit ik als eerste op de fiets. Ik beschouw alcohol nu als taart. Is de gelegenheid écht zo bijzonder? Nu vind ik niet-drinken heel relaxed. En je valt er nog van af ook!"