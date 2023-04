Praat mee: Vond jij dat Yvon Jaspers te ver ging in haar vraagstelling bij de nieuwe boeren?

Afgelopen zondag ging het nieuwe seizoen van Boer zoekt Vrouw van start, waarvoor Yvon Jaspers afreisde naar verschillende landen om de vijf nieuwe boeren voor te stellen. De vragen die de presentatrice hiervoor stelde, leverde echter flinke kritiek van kijkers op. Vooral haar gesprek met Haico was onderwerp van discussie. De boer bleek nog maagd te zijn en nooit een relatie te hebben gehad, waarop Jaspers hem de vragen ’nog niet een week?’ en ’hoe oud ben je?’ voorlegde. Dit raakte de boer zichtbaar; hij kon het niet drooghouden en liep huilend weg.

Boerenbully

Het internet vulde zich binnen no time met kritische reacties. Zo noemt Mediacourant Yvon Jaspers zonder pardon een ’boerenbully’ en spreken verontwaardigde Twitteraars van onnodige kruisverhoren en een gebrek aan empathie.

Ook Angela de Jong sluit zich aan bij de kritiek en wijdt er zelfs een column aan. „Het leek wel of ze in de leer was geweest bij Johan Derksen, want ze was er in de meeste gesprekken alleen maar op uit om tot in detail te horen hoe ervaren de boeren in de liefde zijn”, aldus de columniste.

Geen reden tot gesprek

Omroep KRO-NCRV deelde hun reactie op de hevige kritiek met Shownieuws. Een woordvoerder gaf hierbij aan dat er geen reden werd gezien om Jaspers op het matje te roepen. „In Boer zoekt Vrouw volgen we boeren in hun zoektocht naar de liefde. Ze hebben één wens: het vinden van een maatje voor het leven. Boer Zoekt Vrouw is een liefdesprogramma en daarin stellen we al 13 seizoenen boeren persoonlijke vragen over hun liefdesleven.”

