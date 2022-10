’Hij vindt dat een getrouwd stel in één bed hoort, ik niet’

In de rubriek ’Opgebiecht’ vertellen lezeressen anoniem hun geheimen. Deze vrouw wil graag trouwen, maar daar niet haar nachtrust voor opgeven.

Na jarenlang single te zijn geweest, heb ik sinds een paar jaar weer een leuke vriend. Omdat we in verschillende steden wonen en ik nog een dochter thuis had, zien we elkaar alleen in het weekend. Maar nu heeft mijn dochter een kamer in een studentenhuis gevonden. Vorige week zaterdag verraste mijn vriend me volkomen door me tijdens een bezoek aan een restaurant ten huwelijk te vragen. Hij ging letterlijk op zijn knieën en haalde een doosje met een prachtige ring tevoorschijn. Hij had het restaurant van tevoren ingelicht, dus de ober snelde toe met een fles champagne. Iedereen om ons heen applaudisseerde, ik was in tranen en zei natuurlijk meteen ’ja’, want mijn vriend is de leukste vent van de wereld.

Samenwonen

Toen we bij hem thuis waren, fantaseerden we wanneer we wilden gaan trouwen en waar en wie we dan allemaal zouden uitnodigen. Ik was door het dolle heen, tótdat hij opmerkte dat we dan natuurlijk ook zouden gaan samenwonen. „We kunnen in jouw huis, we kunnen in mijn huis. Maar het liefst wil ik dat we ergens anders met een schone lei opnieuw gaan beginnen”, zei hij.

Ik schrok. Mijn eigen stekje opgeven waar ik zoveel mooie herinneringen aan had? Mijn fijne buurtje, mijn lieve vriendinnen? De kamers van mijn kinderen leeghalen? Dat wilde ik helemaal niet. Maar toen ik dat tegen mijn vriend zei, was hij niet blij. „We wonen 100 kilometer uit elkaar. Ik werk in mijn woonplaats. Als wij in jouw huis samen gaan wonen, betekent dit dat ik elke dag minstens twee uur in de auto zit, als het niet langer is. Het is veel eerlijker als we iets halverwege zoeken.”

„Maar ik weet helemaal niet of ik wil samenwonen”, zei ik toen. „Ik ben een slechte slaper. Jij snurkt nogal, je woelt en trekt de dekens naar je toe. Dat is niet erg als ik twee nachtjes bij je logeer, maar wel als ik permanent het bed met je moet delen. Dus áls we een huis gaan delen, dan wil ik wel een eigen slaapkamer.”

Ruzie

Uiteindelijk eindigde dit gesprek in een fikse ruzie en is de sfeer tussen ons aardig bekoeld. Ik heb aangegeven dat ik erover wilde nadenken, hij zei dat hij me pas weer wil zien als ik een beslissing heb genomen. Maar dat hij bij zijn standpunt bleef: een huis zoeken in zijn woonplaats of ergens tussen onze woonplaatsen in. Ik werk in de zorg, dus ik kan in principe overal aan de slag. En hij blijft erbij: géén gescheiden slaapkamers. Over twee aparte matrassen viel nog wel te praten, maar een getrouwd stel hoort in één bed, vindt hij.

Ik heb gezegd dat verhuizen een optie is – want ik snap dat hij niet urenlang wil reizen – maar dat ik een eigen kamer wil. Niet alleen omdat ik lekker wil slapen, maar ook om gewoon een plekje voor mezelf te hebben. Hij zei dat de bruiloft wat hem betreft dan van de baan is en dat hij twijfelt of er dan nog wel een toekomst voor ons samen in zit.

Mijn vriendinnen reageren wisselend. De een vindt hem egoïstisch en zegt dat alles om hem draait, de ander vindt het logisch dat hij niet apart wil slapen. „Misschien moet hij eens naar de huisarts om zijn snurkprobleem op te lossen”, opperde ze. Maar dat is dus niet het enige. Ik wil gewoon twee slaapkamers en vind dat ik al genoeg ga opofferen door mijn huis te verkopen en mijn woonplaats te verlaten. Aan de andere kant wil ik mijn vriend niet kwijt. Kon ik hem maar overhalen…

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

