Alleen zo heeft relatietherapie misschien nog kans van slagen

De situatie waarin de één nog wel wil en de ander niet ziet Wijnberg het meest in zijn praktijk: "Degene die nog wel wil, heeft waarschijnlijk het voorstel voor therapie gedaan. Als je nog graag wil dan wil je ook het gevoel hebben dat je alles eraan gedaan hebt. Als therapeut is het belangrijk dat je er allebei nog brood in ziet. Anders is er geen redden aan.

Deur dicht

Voorwaarde van slagen is dat je het er beiden mee eens bent dat de relatie wordt voortgezet. Of dat je allebei wil dat jullie op een goede manier uit elkaar gaan. Als je het niet met het doel van de therapie eens bent, of allebei een eigen agenda hebt, gaat het niet werken. Als die ander al besloten heeft de deur dicht te trekken is er al geen kans van slagen meer.

Als mensen dan vragen: 'Hoe ziet u de toekomst?' zeg ik meestal: 'Ik word duizelig' of 'Er komt even niks positiefs in mij op.' Meestal zie ik wel vrij snel of de neuzen één kant op staan. Als het niet helemaal duidelijk is, neem ik de partners even apart om te vragen hoe hij of zij het ziet. Of zij wel verder wil met Klaas of Piet.

Ander in het spel

Als er een ander in het spel is maak je als therapeut geen kans. Dan ligt het gevoel al bij 'de nieuwe', is er al een nieuwe band gesmeed waardoor de relatie geen kans meer maakt.

Wat ik weinig zie, is dat de man en vrouw van elkaar houden, maar een probleem hebben dat ze niet samen kunnen oplossen. Bijvoorbeeld problemen door verschillende opvoedstijlen. Want die vraagstukken zijn over het algemeen makkelijk op te lossen.

Andere agenda

Het moment waarop mensen in relatietherapie gaan zijn er wel vaak meer dingen aan de hand. Mensen komen er niet meer uit door te praten met vrienden. Dat is dan meestal omdat één van beiden een andere agenda heeft.

Als mensen mij als laatste strohalm zien moet ik vaak lachen. Dat is dan wel een heel gewicht op mijn schouders. Dan zeggen ze: 'Als dit niet helpt, gaan we uit elkaar.' In dat geval is het tijd voor interventie; een forse ingreep. Dan zeg ik: 'Ik doe het, maar dan moeten jullie ook akkoord gaan met mijn voorwaarden.'

Onorthodoxe interventies

Dan geef ik een opdracht als: 'De komende vier maanden is de vrouw honderd procent de baas.' Er mag dan ook niet gemopperd worden. Na een maand moet het stel terugkomen en vertellen hoe het gaat. En zo heb ik nog wat onorthodoxe interventies om de boel recht te trekken.

Vaak is er niet een goed moment om in relatietherapie te gaan. Mensen komen meestal in paniek, als de boel volledig mis dreigt te gaan. Dat is kennelijk des mens. Je gaat ook niet naar de dokter als je hoest. Pas als je bloed hoest, vind je het tijd om aan de bel te trekken. Maar dan is het te laat.

Relatietherapie is een manier om te laten zien dat ze er alles aan gedaan hebben. Als ik dat merk zeg ik 'Streep het maar af op je lijstje' of 'Ik wil wel een verklaring afgeven waarin ik zeg dat jullie tot het uiterste zijn gegaan.' Het is dan als het ware een manier om jezelf in te dekken, zodat er geen verwijten komen als 'Jij wilde er ook niks aan doen.'"

Ontrouw

Volgens Wijnberg komen bijna alle relatieproblemen neer op hetzelfde: "Er is bijna altijd sprake van een machtsstrijd; wie bepaalt het nu eigenlijk? Ontrouw is daarnaast het meest voorkomende échte probleem.

Bij beroemdheden - en ik zeg niet dat dit bij Wendy en Erland speelt - zie je veelal dat mensen teveel een eigen leven hebben. Die ander gaat denken: 'Wat heeft het nog voor zin als hij/zij geen tijd vrijmaakt om naar mijn familie te gaan?' of: 'Ik doe er niet toe...'

Zeker tussen twee sterke karakters kan het botsen. Dan ook rijst de vraag: 'Wie heeft het voor het zeggen?'. Als de man toelaat dat zij bepalend mag zijn is het echter snel opgelost."