Robin ging op spiegeldieet... ’Ik plakte alle spiegels in huis af’

Vrouwen gebruiken dagelijks gemiddeld twaalf verschillende cosmeticaproducten, die bij elkaar 168 verschillende ingrediënten hebben. En die stoffen zijn lang niet altijd zo onschuldig, ontdekte journalist Robin van Wechem. Ze deed vijf jaar lang onderzoek naar de beauty-industrie en stelde zichzelf de vraag of ze gezonder en gelukkiger zou zijn als ze minder met haar uiterlijk bezig was.

"Oh, komt er een fotograaf mee naar het interview? Goed dat je het zegt, dan doe ik even wat make-up op mijn gezicht." Robin van Wechem moet zelf lachen om de tegenstrijdigheid. Hoewel ze zich in het dagelijks leven nauwelijks opmaakt, is ze naar eigen zeggen toch iets te ijdel om 'helemaal naakt' in de krant te staan.

Ze wil wel benadrukken dat ze niet tégen cosmetica is. "Het enige dat ik wil bereiken, is dat mensen zich gaan realiseren dat we verslaafd worden gemaakt aan producten die ons mooier maken. En dat de industrie er belang bij heeft dat wij zo onzeker mogelijk zijn."

Je ging voor dit boek op 'spiegeldieet'. Hoe ging dat?

"Ik heb alle spiegels in huis een week lang afgeplakt. Daarmee wilde ik onderzoeken hoe belangrijk mijn uiterlijk voor me is. Best belangrijk, bleek al snel. Het lukte me niet altijd om de hele dag niet naar mezelf te kijken, want daar werd ik onzeker van. Ik merkte dat ik niet alleen een oordeel heb over mijn eigen uiterlijk, maar ook over dat van anderen.

En waarop is dat oordeel eigenlijk gebaseerd? Op wat ik zélf mooi vind, of op het idee van schoonheid dat me wordt opgelegd door gephotoshopte modellen uit reclames en tijdschriften? In dat geval is mooi zijn dus compleet onhaalbaar."

Waarom proberen we het dan toch?

"Meisjes worden van jongs af aan beoordeeld op hun uiterlijk, veel minder dan jongens. Daardoor is make-up ook een machtsmiddel geworden, iets waarmee je de mening die iemand anders over jou heeft, kunt beïnvloeden. Daar kun je je voordeel uit halen, maar je kunt het ook snel verkeerd doen.

Als je te veel make-up draagt, word je bestempeld als sloerie. En gebruik je te weinig, dan ben je niet vrouwelijk. De cosmetica-industrie speelt mensen dus in feite ook tegen elkaar uit, waardoor we extra onzeker worden.

Hoe onzekerder we zijn, hoe meer producten we kopen. Vroeger was het helemaal niet raar als je bijvoorbeeld gele tanden had of dof haar, maar dankzij reclames zijn we dat soort - volkomen normale - dingen als grote problemen gaan zien."

Is het niet juist fijn dat er een oplossing is?

"In principe kan ons lichaam dat prima zelf oplossen, de huid heeft een zelfherstellend vermogen. De omstandigheden zijn alleen anders dan honderd jaar geleden: onze huid droogt uit van heet water, verwarming en airco. Crème kan die vochtbalans een beetje herstellen en dat is ook nodig.

Daarentegen zijn er veel producten die het juist erger maken. Logisch dat je huid droog of geïrriteerd is, als je douchegel gebruikt met dezelfde agressieve schoonmaakstoffen die ook in allesreiniger zitten!

Of haarverf, dat deels bestaat uit chemische troep die je ook bij de bouwmarkt koopt. Als je je verdiept in de ingrediënten, ontdek je dat er bestanddelen in zitten die ook worden verwerkt in bijvoorbeeld ruitenwisservloeistof, antivries of vliegtuigbrandstof."

TIPS VAN ROBIN

- Gebruik geen spuitproducten, maar bijvoorbeeld een roldeodorant of zonnebrandlotion in plaats van spray. Alles wat je verstuift, komt namelijk rechtstreeks in je longen terecht.

- Kies voor crème uit een tube in plaats van een pot. Omdat in potjes meer bacteriën terechtkomen, zitten hier veel meer conserveringsmiddelen in.

- Wees zuinig met (synthetische) parfum. Misschien wil je niet helemaal zonder, maar je kunt je gebruik wel terugschroeven. Als je dagelijks zes producten gebruikt, kunnen er best een of twee geurloos zijn.

- In onze winters is het echt niet nodig om een dagcrème met SPF te smeren. Sterker nog: je hebt de vitamine D van de zon juist nodig. Verbranden is gevaarlijk, maar sommige UV-filters werken hormoonverstorend. Soms is uit de zon blijven dus de gezondste keuze.

- Vermijd aluminium, parabenen en anti-bacteriële stoffen zo veel mogelijk. Van alle ingrediënten uit cosmeticaproducten zijn deze op termijn waarschijnlijk het meest schadelijk.

