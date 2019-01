4 dingen die elke vrouw zou moeten doen na de seks

1. GA PLASSEN!

Je hebt waarschijnlijk al wel honderd keer gehoord dat je na de seks moet plassen. En misschien staat je hoofd er niet naar; deze tip is echt goud waard. Als je plast na de seks, spoel je de bacteriën weg die tijdens de daad van de anus naar de urinebuis zijn verplaatst. Als je niet plast of wast en ze bij je urinebuis blijven zitten, kunnen ze daar een blaasontsteking veroorzaken.

Wees gerust, je hoeft na de daad niet gelijk naar de wc te spurten. Als je pas twintig minuten of een uur later de drang voelt om te plassen, loop je niet meer risico op een blaasontsteking. Je kunt dus best even blijven knuffelen.

2. LEKKER KNUFFELEN

Over knuffelen gesproken... Rolt jouw partner na een sekspartij gelijk de andere kant op om te gaan slapen? Vertel hem dan eens over het belang van een knuffel. Uit onderzoek blijkt namelijk dat je relatie er echt baat bij heeft. De duur van de seks en het voorspel bleken niet meteen iets te zeggen over hoe tevreden koppels zijn met hun relatie. Wat wel een goede barometer bleek? De genegenheid na de seks.

'Afterglow' is het ontspannen, dromerige gevoel dat je hebt na de seks. Veel geliefden voelen zich op dat moment het sterkst met elkaar verbonden. Dichtbij elkaar kruipen en knuffelen, kan dit gevoel versterken. Knuffelen biedt niet alleen sensueel genot, maar ook een gevoel van comfort en veiligheid, wat net zo belangrijk is tijdens een relatie.

3. SAMEN KLETSEN

Het moment na de seks is ideaal om met elkaar in gesprek te gaan. Heb je heerlijke seks gehad, denk dan na over wat het zo goed maakte en bespreek dat met je partner. Je wederhelft vindt het fijn vast om te horen dat het lekker was en kan dat onthouden voor de volgende keer.

Ook als het minder fijn was, is dit het moment om dat aan te kaarten. Je hoeft je partner natuurlijk niet te kwetsen. Vertel liever wat jou wel lekker lijkt of waar je nog over fantaseert. Later wordt het veel moeilijker om zo'n onderwerp naar boven te halen.

4 HYDRATEREN MAAR!

Vergeet niet dat seks gelijk staat aan een flinke sessie in de sportschool. Je zweet en verliest in een korte tijd een hoop vocht dus het is belangrijk dat je dit weer aanvult. Twee glazen water helpen je niet alleen met de plas, die je toch al moet gaan doen, maar houden je ook paraat voor een eventuele tweede ronde. Een droge mond leidt immers tot een droge vagina.

Maar ook als je na de seks gaat slapen, is het belangrijk om te drinken. 's Nachts teer je op de reserves die je tijdens de seks verbruikt hebt.