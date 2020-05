’Nu ik dikker ben, vindt hij mij minder aantrekkelijk’

Lieve Sabine, ik houd van mijn vriend maar ik erger me kapot aan zijn opmerkingen over mijn lichaam. Oké, ik ben wel iets te dik. Of althans, ik ben dikker dan zijn ex-vriendinnen maar vergeleken met andere vrouwen ben ik hooguit iets molliger. Maar mijn vriend maakt er de laatste tijd voortdurend opmerkingen over. ’Als je zo staat, steekt je buik voorbij je borsten’, zei hij laatst. En in bed heeft hij er dus ook al een paar keer een opmerking over gemaakt. Hij biechtte op dat hij het ’minder geil’ vindt.

Ik word er onzeker van en sindsdien kan ik me dus ook niet meer laten gaan. Het liefst lig ik onderop, en dan lukt het me soms om dusdanig te ontspannen dat ik het ook echt lekker heb. Maar meestal ben ik me zo bewust van mijn lichaam - en vooral van het teveel daaraan - dat ik niet kan genieten. Ik wil hem niet kwijt, echt niet. Maar ik wil wel dat zijn commentaar ophoudt. Ik zeur zelf nooit over mijn lichaam, ik vind het eigenlijk best mooi en krijg regelmatig complimenten van anderen; zij noemen mij juist ’heel vrouwelijk’. Wat moet ik nou?

Sabine: „Jouw vraag is denk ik voor veel vrouwen herkenbaar. Maar ik vind het best moeilijk om er een goed antwoord op te geven. Er zullen een heleboel vrouwen het met me eens zijn als ik zeg dat hij degene is met het probleem. Maar jij wil je ook begeerd voelen, en dat lukt hem dus minder als het plaatje niet ’klopt’. En het plaatje dat hij seksueel opwindend vindt, is de wat slankere versie van jou. Maar er zijn natuurlijk meer zintuigen dan alleen de ogen. Dus misschien kun je af en toe de zintuigen verleggen. Doe het licht uit, blinddoek elkaar, steek kaarsen aan, masseer elkaar en geniet op een andere manier van elkaars lichaam. Op die manier kun jij ook beter ontspannen.”

„Ik ben wel heel blij te lezen dat jij jezelf wel mooi vindt. Dat is toch het belangrijkste? Jij bent natuurlijk veel meer dan alleen jouw, misschien iets te volle, lichaam. En je kunt je vriend ook eerlijk zeggen wat zijn opmerkingen met je doen en hoe je je daarbij voelt. Als jouw gewicht voor hem een zogenaamde dealbreaker voor de relatie wordt, dan kun je altijd nog kijken of je er iets aan zou willen veranderen. En als je dat niet wilt, dan passen jullie gewoon niet goed genoeg bij elkaar. Dat is niet iemands’ schuld, dat is gewoon zoals het is. In een relatie blijven hangen waarin je je ongelukkig en onzeker voelt, is funest voor je eigenwaarde.”

„Dus in principe heb jij alle kaarten in handen. Je bent er snel genoeg achter of hij zijn gedrag wil aanpassen. En zo niet, of jij je gewicht wil aanpassen. Of je dat nou voor jezelf of voor hem doet, maakt eigenlijk niet eens zo veel uit. Maar persoonlijk blijf ik het een moeilijk dilemma vinden. Want je wordt toch verliefd op een totaalplaatje? Houdt de liefde op omdat een van de twee er niet meer zo uitziet als toen jullie elkaar leerden kennen? Best een lullig vooruitzicht, voor hem ook. Stel dat hij kaal zou worden, of dat zijn huid niet meer zo strak is omdat ouderdom de rek eruit heeft gehaald. Ga jij dan bij hem weg omdat hij er niet meer zo uitziet als vroeger? Kortom, praat erover en wees eerlijk. Succes!”

