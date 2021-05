’Mijn man kreeg de vraag of hij een andere liefde had’

Voel jij je leeftijd?

„Lichamelijk voel ik het wel. Als ik bijvoorbeeld een avondje ben doorgezakt, piept en kraakt er van alles de volgende dag. In mijn hoofd voel ik me jong. Mijn sterrenbeeld is Tweelingen en die houdt van actie anders gaat zij zich vervelen. Klopt helemaal! Ik bewandel geen platgetreden paden en ga geen uitdaging uit de weg. Ik noem mezelf niet voor niets ’kleurrijk ondernemend’.

Heb jij een beautygeheim?

„Ik zag er een aantal jaar geleden heel anders uit en ik heb zowel van binnen als van buiten een transformatie gehad. Zo viel ik de afgelopen vier jaar op eigen kracht veertig kilo af. Ik hield te veel van de bourgondische levensstijl en deed daarbij niet aan sport. Nu zorg ik dat mijn lichaam voldoende, voedzame voeding krijgt en doe ik aan hardlopen. Zo’n vier keer per week trek ik mijn hardloopschoenen aan en ren ik 15 tot 18 kilometer. Toch gaat het niet altijd van een leien dakje; ook ik heb er dagen tussen zitten waarop ik moeilijker te motiveren ben. Dan probeer ik mijn mindset positief te veranderen en weet ik dat het leven makkelijker is zonder overtollige kilo’s. Ik heb letterlijk een lichter leven en ben veel zelfverzekerder geworden, doordat ik dit op eigen kracht heb weten te bereiken. Door deze transformatie weet ik dat stralen van binnenuit het mooiste beautygeheim is: wie zich goed voelt aan de binnenkant, straalt dit ook uit aan de buitenkant. Zelfacceptatie maakt het leven nog mooier.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nu ik heel wat kilo’s kwijt ben, word ik jonger geschat. Ik zit lekker in mijn vel en dat straal ik ook uit. Voor de omgeving is deze transformatie niet onopgemerkt gebleven. Mijn man heeft wel eens de vraag gekregen of hij een andere liefde had, omdat ze mij niet meer herkenden. Ik ben een andere vrouw geworden, op een positieve manier.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn lengte van 1.73m. Als er iemand binnenkomt, dan komt er ook echt iemand binnen. Ik ben ook blij met mijn ogen: die weerspiegelen mijn ziel en kunnen boekdelen spreken. Wat ik het mooiste aan mijn karakter vind, is mijn veerkracht, incasseringsvermogen, doorzettingsvermogen en bevlogenheid. Ik kan heel enthousiast zijn over iets en dan neem ik iedereen daarin mee.”

Waarmee ben je minder blij?

„Met mijn stevige benen en mijn gebit, maar eigenlijk zijn dat peanuts. Zolang ik gezond ben, ben ik een tevreden mens.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Een vriendin van mij zei dat ik door mijn doorzettingsvermogen de beste versie van mezelf ben geworden. Ik ben eerlijk, open, rechtvaardig en onbaatzuchtig. Voor mij is het belangrijk dat het ook goed gaat met mijn medemens.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Nee, het leven is veel te mooi en uitdagend om nu al te zeggen: dit was het, ik ben er. Het leven verandert voortdurend en ik ben best ambitieus. Ik sta open voor nieuwe uitdagingen. Ik zie het leven als een treinreis: soms sta je stil, loop je vertraging op en stappen er mensen in en uit. De weg is niet altijd geplaveid en vloeiend. Het leven is een grote ontdekkingsreis, waarin je alleen maar kan groeien als mens. Waarin je steeds op zoek gaat naar nieuwe talenten, uitdagingen, avonturen, met vallen en opstaan.”

Wat houdt je jong?

„Door soms uit mijn comfortzone te stappen. Zo zag ik laatst een oproep op Facebook, ze zochten een model tot 50 jaar. Met mijn 55 jaar was ik iets te oud, maar besloot mezelf toch op te geven. En ik werd uitgenodigd! Tijdens de shoot had ik hetzelfde jumpsuit aan als dat Bridget Maasland in de nieuwe VROUW Glossy aanheeft. Maar als ik heel eerlijk ben: mij staat ’ie net iets beter!”

Heb je een levensles?

„Het is mens eigen om te kijken naar dat wat je niet hebt, maar ik focus liever op dat wat ik wel heb. Ik heb geleerd dat ikzelf het belangrijkste ben in mijn leven. Als het met mij niet goed gaat, kan ik er niet voor anderen zijn. Ik houd me daarom vast aan de aan mij gegeven kernspreuk: je bent het waard om er te zijn, in welke vorm en op welke plaats dan ook. Dat probeer ik nooit te vergeten. Durf jezelf te zijn, wees trots en vergeet vooral niet te genieten.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar m.geels@telegraaf.nl.