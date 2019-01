Bobbi Eden: Waarom zou ik niet van haken kunnen houden?

Je hebt inmiddels twee haakboeken geschreven. Waar komt die nieuwe passie vandaan?

"Ik ben altijd creatief geweest. Zes jaar geleden stuitte ik op haakwerkjes op Pinterest. Ik was er meteen door gegrepen. Ik heb alles in het boek zelf gemaakt. Op een gegeven moment was ik er wel een beetje klaar mee. Al die deadlines die gehaald moesten worden… Ik houd van priegelwerkjes, maak ook van poppenhuizen. Hoe kleiner, hoe beter; ik word er rustig van."

Wie heeft het je geleerd?

"Ikzelf. Mijn moeder en oma deden het vroeger wel, maar ik had andere interesses in die tijd."

Ja, daar weten we. Snap je dat mensen het een verrassende combinatie vinden: de seksindustrie en handwerken?

"Het verbaast me dat mensen het vreemd vinden dat ik van haken houd. Omdat ik in het verleden een bepaald soort werk heb gedaan? Omdat je in een bepaalde business zit, is het niet zo dat je daarnaast geen leven hebt, niks anders kan.

Sommige meisjes belanden gedwongen in de seksindustrie, anderen kiezen ervoor of rollen er gewoon in. Maar allemaal hebben we daarnaast ook andere kanten en capaciteiten."

Ben je niet bang dat het stigma aan je blijft kleven? Straks gaat je zoontje naar school en roepen ze: 'Ik heb de borsten van je moeder gezien!'

"Ik denk dat ik me drukker moet maken over hoe ik hem uitleg wat voor ellende er allemaal in de wereld is, dan over wat mama en papa allemaal hebben gedaan. Als de tijd rijp is, vertellen we het wel. Daar moet je niet heel moeilijk over doen. Mijn nichtjes en neefjes hebben het ook altijd geweten en het is nooit een issue geweest."

