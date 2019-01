Bizarre slapers: Nienke hallucineert ’s nachts

’S NACHTS HEB IK…

"last van hallucinaties, zie ik dingen die er niet zijn. Het is geen droom, mijn ogen zijn open en ik kan gewoon bewegen. De verbeeldingen zijn altijd insecten óf mensen van wie ik het gezicht niet zie. Die kijken naar me en de insecten vliegen of krioelen rond.

Dan sla ik met mijn kussen, wapper met de dekens of ren mijn bed uit. Ik voel ze niet fysiek, maar zie ze wel. Wanneer ik wakker word, weet ik: ik heb het me alleen maar verbeeld. Sommige hebben er ook slaapverlamming bij, dan kun je je niet bewegen. Ik kan dat gelukkig wel."

HET RAARSTE WAT IK MEEMAAKTE…

"waren twee reusachtige vogelspinnen die over mijn bed liepen. Ik was ervan overtuigd dat ze er waren. Ook ben ik weleens door ongeveer twintig mensen omsingeld die, terwijl ik in bed lag, voorovergebogen op mij neerkeken. Meestal weet ik dat het hallucinaties zijn, maar soms ook niet. Dan app ik paniekerig iemand: 'Whààà! Er staan allemaal mensen in mijn kamer!'"

IN TIJDEN VAN STRESS…

"verergeren de hallucinaties. Op dit moment ben ik bezig met het opzetten van een eigen bedrijf. Dat brengt veel drukte en stress met zich mee waardoor het elke nacht raak is. Gelukkig val ik erna wel weer rustig in slaap. Laatst had ik het twee keer in een nacht.

Ik ben sowieso een heel lichte slaper en slik daar soms melatoninepilletjes voor. Ik word van het minste geringste wakker, terwijl mijn huisgenoot er dwars doorheen slaapt. Overdag heb ik dan weinig energie."

MIJN NICHTJE…

"heeft ook hallucinatie; zij ziet ook mensen zonder gezichten in haar kamer staan. Er is geen behandeling voor. De hallucinaties vind ik niet eng of erg. Wel vind ik het vervelend dat ik zo’n slechte slaper ben. Want hoe heerlijk zou het zijn om meteen in slaap te vallen en vervolgens na acht uur weer wakker te worden?"

