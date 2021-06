Daghoroscoop 16 juni - Je gedrag kan wrevel oproepen, Tweelingen...

VANDAAG JARIG

Als je leven in de loop van het jaar naar een lagere versnelling schakelt, is dat op het juiste moment. Het geeft je de kans om meer leuke dingen te doen en je creativiteit een impuls te geven. Het blijft wel zaak op je gezondheid te letten; als je een beetje je best doet kun je die echt verbeteren.

RAM

Misschien moet je het moeilijke besluit nemen al dan niet extra tijd te investeren in een project dat bij anderen twijfel oproept. Doe wat je goeddunkt, dan kijk je vanavond terug op een productieve dag. Gezond verstand is je bondgenoot.

STIER

Nieuwe zakelijke ideeën zullen weerklank vinden; leg ze voor aan superieuren. Financieel zit je op het goede spoor. Promotie kan betekenen dat je langer moet werken dan je prettig vindt. Weeg dat af tegen materieel gewin en meer status.

TWEELINGEN

Met een vriend(in) ben je het vandaag gloeiend eens, maar met je partner kan ruzie ontstaan. In je geest is sprake van een touwtrekken tussen economische overwegingen en spontane creativiteit. Je gedrag kan wrevel oproepen.

KREEFT

Onderhoud van je huis kan veel aandacht opeisen en energie kosten. Misschien moet je een dag vrij nemen om een oogje in het zeil te houden. Fysiek ben je in vorm en atleten kunnen dan ook topprestaties leveren. Liefde is intens.

LEEUW

Breng nieuwe gedachten over huiselijke aangelegenheden naar voren. Distantieer je van pessimisten die je stemming bederven. Creatieve activiteiten en afspraken zullen plezierig verlopen. Een juridische kwestie heeft tijd nodig.

MAAGD

Een goede dag om belangrijke gesprekken te voeren. Er kan goed nieuws zijn met betrekking tot je carrière, maar je kunt je zorgen maken over een zakelijke onduidelijkheid. Tref voorbereidingen voor een uitdaging. Maak vakantieplannen.

WEEGSCHAAL

Overgevoelige zieltjes kunnen vandaag je pad kruisen; pas op je woorden en kwets anderen niet. Probeer met charme reeds aangerichte schade te herstellen. Geef zakelijke belangen prioriteit. Doe wat inkopen voor jezelf.

SCHORPIOEN

Het wordt een productieve dag als je vooraf prioriteiten kiest. Ga niet in discussie over zaken die je ter harte gaan, want dan word je boos. Vanavond kun je over een situatie anders denken dan vanochtend. Sluit je huis goed af.

BOOGSCHUTTER

Een vriend(in) is onvoorspelbaar en je kunt in zakelijk opzicht gefrustreerd raken. Maak geen ruzie met leidinggevenden. Echtparen moeten hun best doen om samen een bijeenkomst te bezoeken. Laat je geen oude fout aanwrijven.

STEENBOK

Een vriend(in) kan je een onverwacht plezier doen, terwijl een ander je kan teleurstellen. Een project waaraan je onlangs begon, kan nu echt op gang komen. De combinatie zelfdiscipline en inspiratie levert succes op.

WATERMAN

Je openbare en privéleven kunnen botsen. Een persoonlijke kwestie kan je behoorlijk dwarszitten. Niet iedereen met wie je te maken hebt is helemaal eerlijk. Zolang je goed luistert verlopen gesprekken vruchtbaar.

VISSEN

Laat deze dag niet bederven door het doen of laten van een ander. Romantiek kan een hoogtepunt bereiken en creatief werk wordt gunstig ontvangen. Een nieuw project gaat goed van start als je zelfdiscipline inzet.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!