’Zeg bakker, heeft u ook kastanjetaart?’

We zijn alweer op de helft; na de aflevering van vanavond zijn er nog vijf bakkers over. Voor een was het ijs te glad. Ja, dat is grappig bedoeld; een Andrétje. Want die kan er ook wat van: "De tent wordt steeds leger... Het is nog net geen legertent! Vat je’m?" Ja, André, we vatten hem. En om mijn eigen komische noot dan ook nog maar even uit te leggen: het thema was dus wintersport.

KONIJN

Het begon allemaal met een Mont Blanc-taart en ik vreesde met grote vreze voor lachebekje Hanneke. Ze vond, zo was duidelijk, de kastanjes niet te vreten. Dat vind ik ook niet, dus ik snap dat; je krijgt er zo’n droge mond van. Maar Hanneke was het om de smaak te doen. "Ik was hem van de week aan het uitproberen en toen dacht ik: 'Dat kan nooit goed zijn.'

Ze trok er ook nog eens een extreem vies gezicht bij. Ook Anna en Caswaren geen fan van het hoofdingrediënt. "Mijn moeder zag me bezig en zei: 'Gooi maar weg Cas, dit is niks.'" Het deed me denken aan een mopje uit de oude doos: 'Komt een konijn bij de bakker... 'Bakker heeft u ook worteltjestaart?' Nee, dat heeft de bakker niet. Maar het konijn komt iedere dag terug, dus uiteindelijk bakt hij er een. 'Bakker, heeft u ook worteltjestaart?' 'Ja konijn, die heb ik.' Konijn: 'Vies hè.'

PUINHOOP

Maroeska is wel fan. En gedreven als ze is, probeerde ze haar medekandidaten ook warm te laten lopen voor de kastanje: "Proef maar, haal je vinger er doorheen. Het is echt wel lekker." En daarna hielp ze Vincent nog even uit de brand, want die was er een puinhoop van aan het maken.

Persoonlijk vond ik de Mont Blanc-taart van Cas het leukst: er lag een skiër in de sneeuw. En die deed me weer denken aan drie jaar geleden, toen ik voor VROUW op wintersport ging; ik lag alleen maar in de sneeuw.

INSTINKER

De technische opdracht was deze week een spiegelgebakje met een kekke bloem als versiering. Cas werkte netter dan ooit. Te vaak op z’n kop gekregen van Robèrt in verband met de puinbak op zijn werkblad. Die jongen poetste zich de hele avond een ongeluk.

En hij probeerde ook deze week of het handiger was om een cupcakevorm op z’n kop te gebruiken om de decoratie van koek te maken. Dat was het niet. Zou ook wel heel gemakkelijk van de coaches zijn geweest om twee keer achter elkaar hetzelfde trucje in te zetten als instinker.

AFGESTRAFT

Maroeska, normaal toch de ster van het programma, leek deze week de slag een beetje kwijt te zijn. Ze kreeg zelfs kritiek van de jury. Bij haar signatuuropdracht was de meringue niet gaar en bij haar spektakelstuk was het geheel iets te zoet.

Verder was Maroes, die al drie keer op rij meesterbakker werd, nogal eigenwijs bij het plaatsen van de bloem op het gebakje. "Jij gaat gewoon tegen Robèrts instructies in. Daar heb je ballen voor nodig", zei Vincent bewonderend. "Ja", zei Maroeska, "maar wees maar niet bang. Daar word ik echt wel voor afgestraft."

STONED

Tot nu toe zag ik een finale voor me tussen Maroeska en Nicole, maar als een duivelinnetje uit een doosje was daar ineens Anna. De stille twintiger kwam ineens glorieus bovendrijven: ze scoorde in alle drie de rondes het beste! Zou het tactiek zijn geweest? Een beetje rondhangen in de middenmoot en dan op een gegeven moment gaan vlammen?

We zullen het in de komende weken vanzelf te weten komen. Ze mocht in ieder geval het stokje van meesterbakker Maroeska overnemen. En dat terwijl de laatste toch rijkelijk veel maanzaad in haar spektakelstuk had verwerkt. Maanzaad komt van papaver en daar kun je dus behoorlijk stoned van worden.

GIPSVLUCHT

En ook dat lijkt me een mooie tactiek: de jury benevelen. "Maar dan moet je wel minstens een hele taart opeten", zei de bakster verontschuldigend. "En dan nog voel je het misschien maar een klein beetje." Het was een behoorlijk groot baksel, dus dat redt niemand. Enfin, onderuit ging Vincent. Te weinig tijd, verkeerde planning, slordig werkblad, taart niet af… Dus hoppa: met de gipsvlucht naar huis.