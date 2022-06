Heb jij geprobeerd het schooladvies bij te laten stellen?

Vorig jaar kregen meisjes uit groep acht een lager schooladvies dan het jaar daarvoor. In het schooljaar van 2019/2020 kregen alle leerlingen van de basisschool een lager advies. Dit afgelopen jaar kregen jongens juist een hoger advies.

Schooladvies

De meisjes met een schooladvies lager dan vmbo-g/t (gemengd/theoretisch) nam in het schooljaar van 2020/2021 toe. Vijf jaar geleden lag dit aandeel op 22.6 procent. Afgelopen schooljaar is dit advies gestegen naar 24,4 procent. Er waren vorig schooljaar minder meisjes met een vmbo-g/t of havo-advies. Dit aandeel was in 2016/2017 46,3 procent. Dit jaar lag het aandeel op 43,6 procent. Het aantal meisjes dat havo/vwo advies kreeg, is nauwelijks veranderd.

Wat de oorzaak is van deze uitslag is niet duidelijk. Het ligt voor de hand dat dit door de coronapandemie komt.

Hogere scores

Sinds 2016/2017 halen meisjes vaker een score die hoger ligt dan het eerste schooladvies. In 2020/2021 kreeg 56 procent van de meisjes en 54 procent van de jongens een schooladvies lager dan vmbo-g/t, terwijl ze een hoger toetsadvies kregen.

Meisjes komen daardoor vaker in aanmerking om het schooladvies naar boven bij te laten stellen. De basisschool is verplicht het advies te overwegen in overleg met ouders en leerling.

Oneens

Niet alle ouders zijn het eens met de advies dat school geeft. Je kan bijvoorbeeld vinden dat je kind geen vwo aankan. Ook kan het voorkomen dat je als ouder weet dat je kind meer in zijn of haar mars heeft dan het advies vanuit school en juist meer uitgedaagd moet worden op de middelbare school. Dan zou een extra gesprek met de juf of meester over het advies kunnen helpen.

Vertrouwen

Sommige ouders vertrouwen op het advies dat de school geeft. Zij laten het liever over aan de juf of meester en bemoeien zich er niet mee.

Reacties

Ilona wordt er droevig van en vraagt zich af waar de juffen het advies op baseren.

Volgens Anke gaan we terug in de tijd.

Praat mee

Heb jij geprobeerd het schooladvies van je kind bij te stellen? Of bemoei jij je hier niet mee en wacht je de resultaten af? Of vind je het belachelijk als ouders zich hier mee bemoeien? Praat mee op onze Facebook-pagina!